Ongevaccineerd KLM-personeel moet zich verplicht melden

Vorige maand vroeg KLM bemanningsleden zich vrijwillig te melden als zij niet naar alle bestemmingen konden vliegen. Vanaf nu wordt dat een verplichting, meldt NH Nieuws.

De Vereniging Nederlandse Cabinepersoneel (VNC) liet vorige maand weten dat de roosters rondkwamen, maar inmiddels lijkt dat lastiger te gaan. Steeds meer landen laten alleen mensen toe die gevaccineerd zijn. KLM weet momenteel niet van al het cabinepersoneel of zij wel of niet voor bepaalde vluchten ingepland kunnen worden. Op bijvoorbeeld de VTL-vluchten naar Singapore mogen alleen gevaccineerde mensen aan boord stappen.

Het probleem lijkt zich enkel voor te doen bij het cabinepersoneel. De woordvoerder van Verenging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laat aan NH Nieuws weten dat er geen signalen bij hen bekend zijn dat er ongevaccineerde piloten zijn die zich nog niet bij KLM Health Services hebben gemeld.

KLM wil problemen voorkomen

De woordvoerder van KLM geeft aan dat de maatschappij deze maatregel doorvoert om moeilijkheden te voorkomen. Indien een steward of stewardess zonder vaccinatiebewijs aan boord stapt, kan dat vlak voor vertrek parten gaan spelen. KLM moet op het laatste moment een vervanger proberen te vinden. Mocht dat niet (op tijd) lukken, dan kan dat leiden tot vertraging of annulering. Daarnaast moet mogelijk de hele crew in isolatie wanneer een ongevaccineerd cabinepersoneelslid op de desbetreffende bestemming arriveert.

Het (cabine)personeel van KLM hoeft (vooralsnog) geen vaccinatie te halen, maar de maatschappij lijkt de druk wel op te voeren. In Nederland geldt geen vaccinatieplicht. In de Verenigde Staten denken ze daar anders over. United Airlines dreigde met honderden ontslagen, omdat medewerkers weigerden een vaccin te nemen.