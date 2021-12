‘Schiphol blokkeerde onderzoek’

De FNV beweert dat Schiphol het onderzoek naar arbeidsomstandigheden en veiligheid op de platforms blokkeerde, meldt het Parool.

De vakbond nam vorig jaar een enquête af onder 1135 eigen leden op het platform. Daaruit bleek dat de werkdruk en de arbeidsomstandigheden geregeld tot incidenten leidden. De FNV gaf aan dat hierdoor zowel de arbeids- als de vliegveiligheid onder druk komt te staan. Over dat laatste liet de vakbond zich al eerder uit. Tevens gaf de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signalen af van onveilige situaties die niet altijd gemeld worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IeW) wilde daarom een onderzoek starten naar de arbeidsomstandigheden op het platform op Schiphol. Zij schakelde het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in. Tijdens het onderzoek onderzocht het instituut onder meer de veiligheidscultuur bij de grondafhandeling op de luchthaven, én of de arbeidsomstandigheden invloed hebben op de vliegveiligheid.

Schiphol blokkeert enquêtes

Tijdens het onderzoek werden opnieuw enquêtes afgenomen. Echter, in het eerste concept van het onderzoek kwam deze enquête niet voor omdat grondafhandelingsbedrijven daaraan niet wilden meewerken. De bedrijven noemden als reden dat ze onlangs enquêtes onder het platformpersoneel hadden afgenomen.

Het Parool beschikt over telefoongesprekken tussen FNV-bestuurders en de onderzoekers van NLR. Analisten geven daarin toe dat de Schiphol Groep achter het blokkeren van de enquêtes zit. ‘’Daarom kunnen we ook geen conclusie trekken over de verschillen tussen afhandelaars op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid’’, zegt een van de onderzoekers.

Onderzoek wel of niet juist?

Hoewel de onderzoeksvraag luidde hoe de veiligheidscultuur bij de grondafhandeling eruitziet, was dit volgens NLR-topman Michel Peters niet het uiteindelijke doel van het onderzoek. In een brief aan het ministerie van IeW schrijft hij dat het onderzoek echter uit een rapportage over de arbeidsomstandigheden bestond ‘bezien in samenhang met de vliegveiligheid’. Daardoor is afgezien van het veiligheidscultuuronderzoek.

Demissionair minister Barbara Visser sluit zich daar niet bij aan. ‘’Er is door het onderzoeksteam aangegeven dat het als een groot gemis wordt gezien dat de enquêtes niet zijn uitgevoerd. En dat overwogen is het onderzoek stop te zetten’’, reageert ze.

Schiphol zette vraagtekens bij de opzet van het onderzoek. ‘’De enquête zou grotendeels over arbeidsveiligheid gaan. Echter, het NLR-onderzoek ging over vliegveiligheid. ISMS vroeg zich dus af of de vragenlijst zou bijdragen aan het doel van het onderzoek’’, licht de luchthaven toe.

Geen volledig onderzoek

In de ogen van FNV-bestuurder Joost van Doesburg kan het onderzoek niet gepresenteerd kan worden. ‘’Schiphol heeft er actief voor gezorgd dat er geen onderzoek is geweest onder de platformmedewerkers zoals met alle partijen is afgesproken. De luchthaven heeft het ministerie en NLR onder druk gezet. Door die obstructie kan Schiphol nu zeggen dat er niks mis is met de afhandeling’’, zegt hij.

Volgens de bestuurder komen uit hun eigen onderzoeken andere resultaten. ‘’We hebben tal van voorbeelden dat het niet goed gesteld is met veiligheid op de platforms. Daardoor zijn er ongelukken gebeurd. Het zou kunnen dat er schade aan vliegtuigen of afhandelingsvoertuigen ontstaat’’, besluit Van Doesburg.