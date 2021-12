Koeien overleden na botsing met opstijgende 737

Een Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines kwam tijdens de start op Cox’s Bazar Airport in aanvaring met twee koeien, meldt AV Herald.

Het vliegtuig, met registratie S2-AEQ, was onderweg naar Hazrat Shahjalal International Airport, een luchthaven in de hoofdstad Dhaka. Volgens Flightradar24 steeg het toestel om 18:00 uur lokale tijd, iets meer dan anderhalf uur later, op van startbaan 17/35L. Toen het vliegtuig de lucht in ging, kwam het in botsing met de twee koeien. De politie laat weten dat de rechtervleugel in aanraking kwam met de dieren. Beide runderen kwamen om het leven, melden autoriteiten van het vliegveld. In het vliegtuig bleven alle 94 passagiers en zes bemanningsleden ongedeerd.

737 vloog door

Ondanks de aanvaring tussen de machine en de koeien besloten de piloten door te vliegen. Omdat zij zich realiseerden dat de botsing voor schade had kunnen zorgen, besloten zij op een hoogte van 10.000 voet (omgerekend circa drie kilometer) te vliegen. Normaal gesproken bereiken toestellen op de route Cox Bazar-Dhaka een hoogte van 18.000 voet.

De luchtverkeersleiding van Hazrat Shahjalal International Airport werd ingelicht over het incident. Zij bereidde een eventuele noodlanding voor. Vlak voor de landing maakte de Boeing van Biman Bangladesh Airlines, de maatschappij waarvan een piloot eerder tijdens een vlucht een hersenbloeding kreeg, een fly-past. De flightcrew vloog laag over landingsbaan 14/32 heen, zodat mensen op de grond het landingsgestel konden inspecteren op eventuele schade. Toen alles in orde bleek, zetten de vliegers het vliegtuig veilig aan de grond. Voorafgaand aan de fly-past maakte de machine enkele rondjes op circa 25 kilometer van de landingsbaan.

Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines cirkelt voorafgaand aan de fly-past. © Flightradar24.com

De vraag blijft hoe dit kon gebeuren. Mogelijk wandelden de koeien tijdens take-off de startbaan op. Toen het vliegtuig bijna opsteeg, waren de vliegers niet meer in staat om het tot stilstand te brengen en de botsing te voorkomen.

Aanhangers hindoeïsme beschouwen koe als heilig

Hoewel de meeste aanhangers van het hindoeïsme in India wonen, leven zij eveneens in Bangladesh. Ongeveer tien procent van de bevolking in het land gelooft in het hindoeïsme. Voor hen zal dit incident hard aankomen, want in dat geloof beschouwt men de koe als heilig. In tijden van oorlog slachtten soldaten steeds vaker koeien. Daardoor ontstond automatisch een tekort aan melk. Om dit tegen te gaan verklaarden de geleerden de koe in het hindoeïsme als heilig.