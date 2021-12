Ook China laat 737 MAX eindelijk weer vliegen

De Chinese luchtvaartautoriteit geeft, onder voorbehoud, groen licht voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX.

De autoriteit heeft een lijst met technische aanbevelingen opgesteld. Daarmee zal de 737 MAX, zodra de verbeteringen in de toestellen zijn aangebracht, binnenkort ook in het Chinese luchtruim weer te zien zijn. Een precieze datum is nog niet bekend. “De CAAC acht de aanpassingen adequaat om de onveilige toestand te adresseren”, zo licht de autoriteit toe in een luchtwaardigheidsvoorschrift. In een verklaring geeft Boeing aan dat de beslissing een belangrijke mijlpaal te vinden. De aandelen in de Amerikaanse vliegtuigbouwer schoten tegelijkertijd met 7,5 procent omhoog.

Na twee dodelijke ongelukken in 2018 en 2019 kwam het toestel wereldwijd aan de grond te staan. Na ruim anderhalf jaar werd het vliegtuigtype eind 2020, onder voorbehoud van een hele lijst verbeteringen, goedgekeurd in de Verenigde Staten. Europa volgde aan het begin van dit jaar. Samen met India was China tot voor kort de laatste grote markt waar de MAX nog aan de grond stond. India gaf eerder dit jaar al groen licht voor een terugkeer, maar de enige Indiase maatschappij die met de 737 MAX vliegt, SpiceJet, bracht het toestel pas enkele weken geleden terug in de operationele vloot.