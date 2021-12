Hartelijk welkom voor PLAY op Schiphol

Gisteren landde PLAY voor het eerst op Schiphol. De IJslandse maatschappij kon op een warm welkom rekenen.

Rond een uur of tien kwam het duidelijk herkenbare felrode toestel van de relatief nieuwe low-costmaatschappij PLAY aan in Nederland. Vanaf deze maand vliegt dit bedrijf twee keer in de week met een Airbus A321neo tussen Keflavik en Schiphol. In de kerstperiode en de voorjaarsvakantie komen daar nog wat extra vluchten bij. Op termijn wil de prijsvechter standaard meer vluchten uitvoeren naar Nederland. CEO Birgir Jónsson ziet, ondanks de felle concurrentie met Icelandair en Transavia, veel potentie in de route naar Amsterdam: “We hebben de afgelopen weken een grote stijging in de verkoop gezien en we merken dat mensen weer bereid zijn om te reizen. We denken dat dit het perfecte moment is om ons netwerk in Europa uit te breiden en onze passagiers lage tarieven van en naar Amsterdam aan te bieden.”

PLAY werd in juli 2019 opgericht door twee oud-bestuurders van het ter ziele gegane WOW Air. De coronapandemie zorgde ervoor dat de planning iets moest worden opgeschoven, maar eerder dit jaar voerde de maatschappij haar eerste vlucht uit. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het Europese netwerk: vanaf mei 2022 wordt naast Amsterdam ook Brussel Zaventem drie keer in de week aangevlogen. Bovendien is het de bedoeling dat PLAY komend jaar ook – via hub Keflavik – vluchten naar de Verenigde Staten gaat aanbieden.

© Schiphol

© Schiphol

© Schiphol