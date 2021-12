Vliegreis via Schiphol eindigt in 150 dagen cel

Wat ongetwijfeld een leuk vliegreisje via Schiphol had moeten worden liep gisteren voor een reiziger toch heel anders af.

De man verloor op vrijdagochtend op Schiphol zijn tas. Nu is reizen zonder bagage verre van ideaal, dus besloot hij zich te melden bij de Marechaussee. “We helpen graag mee, dus checkten we onze systemen of de tas al was gevonden,” schrijft de Marechaussee op Instagram. Deze check leverde echter een ander resultaat op dan verwacht: de man bleek nog een celstraf van 150 dagen open te hebben staan. “Hierop is de meneer aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.” Het is nog onbekend of de tas inmiddels al terecht is. “We zijn nog hard op zoek!,” liet de Marechaussee vrijdagmiddag weten.