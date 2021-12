Nederland gastland voor tientallen Amerikaanse helikopters

Met de aankomst in de Vlissingse haven van het vrachtschip Endurance vol Amerikaanse helikopters, begon een grote logistieke operatie die tot 22 december duurt. De 1st Air Cavalry Brigade, een helikopterbrigade van de U.S. Army, verplaatst zich via Vlissingen naar Oost-Europa. Hier zijn sinds 2014 permanent Amerikaanse legereenheden aanwezig in het kader van operatie Atlantic Resolve. Deze operatie werd opgezet na Russische interventies in Oekraïne. Tijdens haar aanwezigheid oefent het Amerikaanse leger met andere NAVO-lidstaten.

Grote operatie

Het uit Texas (VS) afkomstige transport bracht veertig helikopters naar Vlissingen, dat in oktober ook het decor was van een spectaculaire helikopteroefening. Het betreft militaire toestellen van de typen Apache, Chinook en Black Hawk. In Vlissingen maken technici de helikopters vliegklaar. Na een tankstop op vliegbasis Woensdrecht vliegen de toestellen door naar Duitsland en Polen. De rest van het materieel gaat via de weg naar het oosten toe. Naast vliegend materieel kwamen er ook ruim 900 voertuigen en ander ondersteunend materiaal ons land binnen. Bij de verplaatsing zijn vierhonderd Amerikaanse militairen betrokken.

Nederlandse steun

Als gastland faciliteert Nederland het Amerikaanse leger bij de verplaatsing. Zo is het overslagterrein van Verbrugge in Vlissingen tijdelijk militair terrein. Defensie is in bijna al haar facetten aanwezig. De Koninklijke Landmacht beveiligt het terrein met bewapende militairen. De Koninklijke Luchtmacht verzorgt de verkeersleiding van de vliegoperaties en de brandweer. Het vaarwater krijgt tot slot beveiliging van de Koninklijke Marine.

Nieuw transport helikopters in 2022

Het transportschip Endurance, ingehuurd door het Amerikaanse leger, vertrekt niet leeg naar huis. Na negen maanden van aanwezigheid keert de 1st Combat Aviation Brigade terug naar de Verenigde Staten. De zestig helikopters van deze brigade staan nu tijdelijk op vliegbasis Gilze-Rijen, maar vliegen in de weken voor kerst naar Vlissingen toe. In het voorjaar van 2022 wordt de haven van Vlissingen weer gebruikt voor militair transport. Dan keert het 1ste Armored Brigade Combat Team van de U.S. Army terug naar de States.

Apache-helikopter van de U.S. Army (c) Wytze Adriaanse

Black Hawk-helikopter van de U.S. Army (c) Wytze Adriaanse