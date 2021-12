F-35’s en F-16’s gaan ‘s avonds de lucht in

Vanaf deze week gaan de F-35’s en de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht weer ‘s avonds vliegen.

De vliegers oefenen op het gebruik van nachtzichtapparatuur in gevechtsvliegtuigen. Dat kan, vanzelfsprekend, alleen als het volledig donker is. Om die reden wordt de komende twee weken van maandag tot en met donderdag ook ‘s avonds getraind. Aanstaande vrijdag wordt enkel nog overdag gevlogen. Vanaf Vliegbasis Leeuwarden gaan de F-35’s tot uiterlijk 22.30 uur op pad. De F-16’s vertrekken vanaf Volkel en dienen om 23.00 uur weer ‘thuis’ te zijn. Tijdens de oefeningen wordt voornamelijk boven zee gevlogen, maar ook boven de militaire vlieggebieden in Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

Het gebruik van de Night Vision Goggles vergt veel oefening omdat het perifere gezichtsveld (het zicht rondom) beperkt wordt. Veel training kan in de simulator plaatsvinden, maar er in de praktijk mee vliegen is ook nodig. Het is volgens Defensie dan ook van groot belang dat de F-16’s en F-35’s de komende tijd in het donker de lucht in kunnen. Tijdens echte missies wordt namelijk veel in de avond- en nachtelijke uren gevlogen. “Dat vergt specifieke training en ervaring. Dit geldt zeker als er meerdere vliegtuigen tegelijk in de lucht zijn en er sprake van dreiging is”, aldus het ministerie.

Deze week nog zijn vier tijdelijk F-35's gestationeerd op de vliegbasis Volkel. Samen met de daar gebaseerde F-16's wordt geoefend in het vliegen bij duisternis. https://t.co/gCDVS06NaM — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) November 18, 2020

