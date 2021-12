Je verloofde imponeren? Neem een business jet! | Goof en Goot

Als je je verloofde wilt imponeren: neem een business jet! Als je je ingewanden eens wilt opschudden: ga aerobatics doen! Als je jezelf eens wilt uitdagen: neem een staartwiel. Als er een incident gebeurt moeten wij onze mond houden en waarom maken we van Lelystad geen chique zakenluchthaven?

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

