Komende zomer via Eelde naar zes zonbestemmingen

Komend zomerseizoen, van april tot en met oktober 2022, kan er vanaf Groningen Airport Eelde naar zes verschillende bestemmingen gevlogen worden. De reisorganisaties Corendon, TUI en Sunair bieden de vluchten en/of pakketreizen aan. Mallorca is daarbij een nieuwe bestemming.

Corendon heeft bevestigd in het zomerseizoen van 2022 naar de bestemmingen Bodrum en Antalya (Turkije), Kreta (Griekenland) en Mallorca (Spanje) te vliegen. Mallorca is nieuw in het aanbod van Corendon vanaf Groningen Airport Eelde. Ook TUI vliegt komende zomer wederom wekelijks naar het Spaanse eiland Mallorca en blijft gedurende het gehele jaar twee keer per week Gran Canaria aanbieden. Reisorganisatie Sunair bevestigde dat de vluchten naar het populaire Guernsey (Kanaaleilanden) vanaf april wederom worden uitgevoerd vanaf de noordelijke luchthaven.

Jonas van Dorp, Head of Aviation Marketing & Development Groningen Airport Eelde: ‘’Wij zijn blij met het aanbod voor komend zomerseizoen. Het is een mooie toevoeging dat Mallorca door zowel TUI als Corendon wordt aangeboden, want het is voor onze regio een gewilde bestemming’’. Er zijn tevens een aantal bestemmingen terug in het zomerschema die door de beperkende maatregelen rondom COVID-19 een periode niet werden aangeboden, zoals Bodrum, Antalya en Guernsey.

‘Luchthaven Eelde is dure hobby’

Naast dit goede nieuws wordt er morgen in Provinciale Staten van Drenthe opnieuw kritisch naar de toekomst van de luchthaven gekeken. In het Dagblad van het Noorden zegt Statenlid Ronald van der Meijden van de SP dat “Genoeg, genoeg is.” Terwijl de aandeelhouders van de luchthaven nog gespannen afwachten wat de kabinetsformatie oplevert voor Eelde, vindt hij dat de provincie alvast kleur moet bekennen. En dat houdt volgens hem in dat doorgaan op de huidige weg heilloos is.

Hij spreekt van een ‘dure hobby’. “We steken heel veel gemeenschapsgeld in de luchthaven. Dat kunnen we ook op een andere manier besteden.” Hij wil andere fracties verleiden tot een uitspraak over het ‘herijken’ van de relatie met de luchthaven. “Ik kan me voorstellen dat de luchthaven op kleine schaal wel door kan. Voor sportvliegen en misschien voor lesvluchten.” Ook medische vluchten kunnen op Eelde doorgaan, zegt Van der Meijden.

Aanleiding om de toekomst van Eelde woensdag opnieuw op de agenda van het Drents Parlement te zetten, is een halfjaarsrapportage van de luchthavendirectie. Het eerste half jaar van 2021 leverde een verlies op van 1,5 miljoen euro, waarin de coronacrisis een belangrijk aandeel heeft. Maar dat is niet de enige boosdoener, stelt Van der Meijden. Voor toekomstige exploitatieverliezen hebben directie en aandeelhouders de hoop gevestigd op het aanstaande kabinet. Dat zou jaarlijks 6 tot 8 miljoen euro moeten bijdragen.

Het vorige kabinet maakte al duidelijk dat hiervoor geen ruimte is, maar de hoop is dat de kabinetsformatie een ander inzicht oplevert. “Luchtfietserij”, noemt Van der Meijden de plannen. Elektrisch vliegen als alternatief kan alleen met een gering aantal passagiers en op korte afstand. Volgens het SP-Statenlid is het niet realistisch dat dit op korte termijn rendabel wordt. Hij verwacht niet dat er meteen een Statenmeerderheid voor plannen is. “De coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie zal vasthouden aan de huidige koers”, verwacht hij.

Interessant is daarbij de stellingname van GroenLinks, dat er bij eerdere gelegenheden geen geheim van maakte dat zij geen geld meer wil steken in Groningen Airport Eelde. De directie van luchthaven Eelde wilde niet reageren op de uitspraken van het Statenlid.