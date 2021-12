Luchtbrug voor fans van Max naar Abu Dhabi

Max Verstappen kan aanstaande zondag in de Emiraten historie schrijven als hij de wereldtitel in de Formule 1 wint. Een gebeurtenis waar duizenden Nederlanders bij willen zijn.

Nog nooit waren er zoveel Nederlandse liefhebbers bij een Formule 1-race buiten Europa als komend weekend. Maar liefst 5.000 race- (en Max-)fans moeten dankzij een bijna militaire operatie in een paar dagen tijd onder andere van Schiphol naar de Golfregio gevlogen worden. Stip Reizen, gevestigd op het Airport Business Park in Lijnden, zorgt alleen al voor het vervoer van 3.500 Nederlanders. Bij reisorganisatie TUI staat de teller inmiddels op 700.

Tel daarbij nog alle reizigers die via kleinere bureaus of op eigen gelegenheid gaan en je komt op een record. Om de hele operatie in goede banen te leiden zet Stip Reizen 37 begeleiders in. Op het vliegveld in Abu Dhabi staan straks honderd touringcars de oranje Max-brigade op te wachten. Het gezelschap bestaat overigens niet alleen uit mannen. Opvallend veel vrouwelijke reizigers hebben echter geen toegangskaartje voor het circuit gekocht. Als daar vrijdag de vrije trainingen beginnen is de verwachting dat de meegereisde dames de stad in duiken.

Overigens gelden er voor de reis en het verblijf in de Emiraten strenge coronaregels. Om het land in te komen moet je eerst negatief testen. Om bij het circuit te komen is vaccinatie tegen het coronavirus verplicht en moeten mensen ook daar nog eens negatief testen. Er wordt door de reisorganisaties met spanning naar aanstaande donderdag gekeken als er op één moment 2.000 Nederlanders tegelijk in de lucht hangen.

Voor de fans wordt het vooral zondag spannend. Het wereldkampioenschap Formule 1 krijgt dan een zinderende apotheose als Max Verstappen en Lewis Hamilton in een rechtstreeks duel strijden om de wereldtitel. Als Verstappen kampioen wordt zal er in een speciale oranje fanzone, maar ook in diverse hotels, ongetwijfeld een mooi feestje losbarsten.

Lees ook: Nieuwe privéjet Max Verstappen krijgt registratie van KLM DC-10 – Up in the Sky