‘KLM dichtbij grote deal met Airbus’

Airbus is dichtbij een doorbraak in de onderhandelingen met KLM. Dat melden verschillende bronnen deze week aan Reuters.

Achter de schermen lijkt een hoogtepunt nabij in de onderhandelingen die KLM voert met Airbus en Boeing. Eerder dit jaar diende Air France-KLM als concern bij zowel Airbus als Boeing een offerteaanvraag in voor 160 middellange afstandsvliegtuigen. Een gedeelte van de toestellen is bestemd voor Air France, maar bij een significant deel gaat het om de vlootvernieuwing van KLM en diens dochter Transavia. De Boeing 737-800’s en -700’s waar KLM en Transavia nu mee vliegen raken verouderd en moeten vervangen. Volgens bronnen van Reuters heeft Airbus inmiddels de overhand in de onderhandelingen. Dat geldt nog niet voor de nieuwe toestellen voor Transavia, waar Boeing nog een grote kans zou maken.

De keuze waar het om gaat betreft specifiek de Airbus A321neo enerzijds en de Boeing 737 MAX anderzijds. Lange tijd werd verwacht dat KLM opnieuw voor Boeing zou kiezen, gelet op het feit dat de infrastructuur van de maatschappij al volledig ingericht is op de 737’s. De Amerikaanse vliegtuigbouwer kampte de afgelopen jaren echter met grote problemen. Zo stond de 737 MAX ruim anderhalf jaar aan de grond en de leveringen van de 787 Dreamliners liggen nog altijd stil (wat voor ook gevolgen voor KLM met zich meebrengt). Eerder dit jaar merkte CEO Pieter Elbers al op dat ook de A320neo-familie een ‘serieuze optie’ is. Mogelijk speelt de toenemende Franse invloed binnen het concern eveneens een rol.