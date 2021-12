Zorg om eventuele overstap KLM naar Airbus

Eerder meldde Up in the Sky dat KLM mogelijk dicht bij een order zit met Airbus. Dat kan echter een duur kostenplaatje worden, meldt de Telegraaf.

Insiders zeggen tegen de krant dat het verschil in kostprijs tussen toestellen van Boeing en Airbus niet groot is. In beide gevallen zijn miljarden euro’s met de order gemoeid. Echter, een vloot die bestaat uit meerdere vliegtuigtypes is duurder in onderhoud. Indien KLM de deal doorzet, heeft de maatschappij machines van Airbus, Boeing én Embraer in haar vloot. Dat maakt de mogelijke deal eveneens opmerkelijk, omdat KLM de afgelopen jaren de zuinigere 787-9’s en 787-10’s naar Amsterdam haalde.

Naast dat de overstap hoge kosten met zich meebrengt, vreest Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici voor andere negatieve gevolgen. ‘’Wij zijn op Schiphol gespecialiseerd in onderhoud van Boeing en Embraer, onze collega’s bij Air France doen het Airbus-onderhoud. Vandaar dat wij ook zorg hebben dat er dan werk naar Frankrijk verdwijnt. Wij hopen natuurlijk op een mix van Boeing en Airbus-onderhoud op Schiphol”, licht hij toe bij de Telegraaf.

Airbus meest groene keuze voor KLM

Airbus is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de ontwikkeling en productie van duurzamere vliegtuigen. Inmiddels vliegt een groot aantal maatschappijen met de A350. Verder streeft de Franse vliegtuigbouwer ernaar met de A321XLR, die 30 procent minder brandstof verbruikt, in 2022 een eerste testvlucht te maken. De A321 blijkt volgens Swankhuizen zuiniger dan de Boeing 737 MAX.

‘’Airbus is een voor de hand liggende, groenste keuze”, aldus Swankhuizen. Dit type toestel is schoner dan die van Boeing. KLM kan alleen steun krijgen van de overheid als de vliegtuigen groener worden.”