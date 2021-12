Passagiers fungeren als pushbacktruck | Video

Na een ruige landing moesten passagiers noodgedwongen een Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter richting het platform duwen, meldt Daily Mail.

Hoewel het vliegtuig veilig landde op Bajura Airport in Kolti (Nepal) klapte een van de banden. Het toestel van Tara Air was daarna niet meer in staat om richting het platform te taxiën waarna de passagiers in actie moesten komen om de machine van de landingsbaan te duwen. Omdat de luchthaven niet over tugs beschikte, hielpen de passagiers een handje.

Passagiers duwden het vliegtuig richting het platform nadat het toestel na de landing een klapband kreeg.

Complimenten voor passagiers

Na de landing merkten meerdere mensen het incident op. Een inwoner schreef op Twitter: “Waarschijnlijk alleen in ons Nepal.’’ Een andere inwoner complimenteerde de passagiers die snel in actie kwamen. ‘’Petje af voor hen die allemaal in beweging wilden komen. Klaar om de uitdagingen aan te gaan.’’ Tevens op het onlineplatform TikTok bleef het incident niet onopgemerkt. In totaal tikte de video van de duwende passagiers 800.000 views aan.

Tijdelijke sluiting landingsbaan

Nadat het vliegtuig stil kwam te staan konden andere toestellen niet landen op de luchthaven van Kolti. Achter de Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter zaten op dat moment andere vliegtuigen die eveneens Bajura Airport als eindbestemming hadden. Die machines moesten noodgedwongen boven de luchthaven cirkelen totdat het vliegtuig van Tara Air van de landingsbaan was geduwd.

Niet de eerste keer

In 2014 deed een soortgelijk incident zich voor. Een Tupolev Tu-134A van UTair stond vast op de landingsbaan van Igarka Airport (Siberië). Oorzaak hiervan was het landingsgestel dat vastgevroren was door de ijskoude temperaturen. Op dat moment was het -50 graden celsius. Omdat de passagiers graag naar huis wilden, besloten ze het vliegtuig te duwen.