Schiphol mogelijk in grote problemen, ‘forse krimp reëel’

Het kabinet maakt zich grote zorgen over Schiphol. Juridische adviseurs geven aan dat er ‘draconische maatregelen’ nodig zijn, waarbij de luchthaven mogelijk fors zou moeten inkrimpen. Dat meldt de NOS.

Schiphol zou niet voldoen aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Daarnaast heeft de luchthaven nog altijd geen natuurvergunning. Aan die vergunning wordt op dit moment gewerkt, maar dat gaat gepaard met juridisch complexe vraagstukken. Er bestaat een reële kans dat het aantal vliegbewegingen met maar liefst twintig procent naar beneden moet, naar 400.000 per jaar. Dat zou grote gevolgen hebben voor de vooralsnog groeiende luchthaven, die als ‘motor voor de economie en het vestigingsklimaat’ gezien wordt.

Het vereist ingrijpende maatregelen als het huidige plafond van 500.000 vliegbewegingen behouden moet worden. Volgens de adviseurs is het dan bijvoorbeeld nodig boerenbedrijven in de wijde omgeving op te kopen. Daarnaast zou de maximumsnelheid op snelwegen rond de luchthaven naar 80 kilometer per uur moeten. Ook moet er dan een strengere aanpak komen voor vervuilende bedrijven in de omgeving van Schiphol. Echter, zelfs als al die maatregelen genomen zouden worden blijft het nog de vraag of de natuurvergunning standhoudt bij de rechter.

Deze vrijdag zal de ministerraad het ‘Schiphol-dossier’ behandelen. De afgelopen dagen is er tussen de meest betrokken bewindspersonen al intensief overleg gevoerd. Ook Kamerleden zijn bijgepraat. In de openbaarheid wordt echter nog niets over de kwestie gezegd.