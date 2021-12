Allerlaatste A380 volgende week geleverd

Emirates ontvangt de komende dagen haar laatste Airbus A380’s. Dat zijn eveneens de laatste Superjumbo’s die van de band rollen. Helaas vinden er als gevolg van de coronapandemie geen evenementen plaats ter afsluiting van dit tijdperk, tijdperk, bericht luchtvaartjournalist Andreas Spaeth op Twitter.

De op één na laatste reuzenjet, met serienummer MSN271, vertrekt vandaag vanaf de luchthaven in Hamburg op weg naar de Verenigde Arabische Emiraten. 16 december, volgende week donderdag, volgt de allerlaatste A380, met serienummer MSN272 dit voorbeeld.

Beide machines beschikken over een andere cabine-indeling dan de oudere modellen. De toestellen zijn voorzien van een nieuwe klasse, de zogenaamde premium economy klasse. Emirates liet eerder weten dat het doel is nieuwe klanten aan te spreken.

Laatste levering

In eerste instantie zou de laatste A380 pas juni volgend jaar naar Dubai komen, daarna lag het in de bedoeling dat Emirates het toestel afgelopen maand zou ontvangen. Er komt dus eerder een eind aan de productie van de Superjumbo dan aanvankelijk gepalnd.

Tomorrow is Dec. 10 for delivery of pen-ultimate #A380 from Hamburg, sorry… https://t.co/zpBN8M7vZp — Andreas Spaeth (@SpaethFlies) December 9, 2021

Toekomst A380 bij Emirates

Op dit moment heeft Emirates 119 A380’s in dienst. De coronacrisis leek ervoor te zorgen dat er een vroegtijdig einde kwam aan het tijdperk van de ‘dubbeldekker’. Veel maatschappijen, waaronder Lufthansa, stuurde de Superjumbo’s de afgelopen periode met pensioen. Bij Emirates varen ze een andere koers. De maatschappij streeft ernaar zeker tot midden 2030 met de A380 te blijven vliegen. In september zette Emirates dertig van de 119 toestellen in. Tim Clark, president van Emirates, hoopt dat de hele vloot voor het einde van het jaar weer actief is. Eind oktober zette het bedrijf op de route tussen Dubai en Amsterdam de A380 weer in.