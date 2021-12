Minister wil niets zeggen over situatie Schiphol

Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe de Nederlandse regering wil omgaan met de problematische situatie die is ontstaan rond Schiphol.

Vrijdag besprak de ministerraad een via de NOS uitgelekte notitie over Schiphol. Volgens juridische adviseurs van het kabinet zijn er ‘draconische maatregelen’ nodig omdat de luchthaven niet zou voldoen aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Bovendien ligt er nog altijd geen natuurvergunning. Er bestaat daarom een reële kans dat de luchthaven 100.000 vliegbewegingen moet inleveren, wil voorkomen worden dat boerderijen in de wijde omgeving moeten worden opgekocht en een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de snelwegen rond Schiphol moet worden ingevoerd.

Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat wil vooralsnog niets kwijt over mogelijke oplossingen, zo meldt de NOS. Ze erkent wel dat er sprake is van ‘allerlei problemen op tal van vlakken’ en benadrukt dat er haast gemaakt moet worden met het afgeven van de ontbrekende vergunningen, zoals de natuur- en geluidsvergunningen. Over het afgeven van de vergunningen – en daarmee ook de mogelijke inkrimping van het aantal vluchten – of het uitkopen van boeren gaat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij. “Het is lastig praten als iemand anders deze beoordeling doet.” Daar komt bij dat het waarschijnlijk aan een volgend kabinet is om knopen door te hakken. “De toekomst van Schiphol ligt ook op de formatietafel.”

Wel zegt Visser dat ze de inwoners zo snel mogelijk rechtszekerheid wil bieden. Daarbij wil ze de economische belangen en die van de leefomgeving ‘zo goed mogelijk met elkaar combineren’. Ondertussen rekent Schiphol, gelet op de vorig jaar gepresenteerde Luchtvaartnota, juist op verdere groei naar geleidelijk 540.000 vliegbewegingen per jaar. Binnen het bestaande overheidsbeleid is daar ruimte voor, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. “Dat gaat niet automatisch. Dat moeten ze wel verdienen”, zei Visser vrijdag.