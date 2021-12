Storing indicatielampje oorzaak voorzorgslanding Eelde

Een student van de KLM Flight Academy zal zijn lesvlucht van afgelopen zaterdag niet snel vergeten. Op Groningen Airport Eelde werd alarm geslagen omdat één van de drie wielen van het landingsgestel van zijn Diamond DA42 NG niet naar beneden zou zijn gegaan.

De brandweer werd met een crashtender naar de baan gedirigeerd. Uiteindelijk bleken de problemen minder groot dan gedacht. “Het probleem zat in de indicatie van het lampje”, vertelt Mark Gerritsen van de KLM Flight Academy bij RTV Noord. “Maar het neuswiel zelf was wel gewoon naar beneden. Het vliegtuig heeft daarom gewoon veilig en zonder schade kunnen landen.”

Het tweemotorige lesvliegtuig had een vlucht naar het Duitse Paderborn gemaakt toen de leerlingvlieger boven Drenthe de melding kreeg dat er iets met zijn landingsgestel niet in orde zou zijn. De hendel om dat te doen, stond al wel in de juiste stand. Vervolgens werd er besloten een voorzogslanding te maken. In totaal heeft het incident zo’n tien minuten geduurd, zegt de Veiligheidsregio Drenthe.