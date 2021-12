KLM’er helpt piloot uit de brand boven Japanse Zee

Gezocht: de ‘barmhartige’ KLM-piloot die de 19-jarige Zara Rutherford boven de Japanse Zee figuurlijk uit de brand hielp.

De Vlaams-Britse Rutherford doet een poging om als jongste vrouw ooit solo de wereld rond te vliegen. Zaterdag kwam ze na een vlucht van meer dan zes uur aan in Zuid-Korea, maar probleemloos verliep dat traject bepaald niet. Omdat ze met haar vliegtuig ver van land verwijderd was en op zo’n 7.000 voet vloog, was het maken van radiocontact met de dichtstbijzijnde luchtverkeersleiding niet mogelijk. De uitgezonden radiosignalen komen op deze hoogte over zo’n lange afstand niet aan.

Halverwege de vlucht hoorde Rutherford rond middernacht boven haar opeens de bemanning van een commercieel vliegtuig communiceren met de verkeersleiders. Dat bleek vlucht KL868 te zijn. Ze probeerde contact te maken en de KLM-bemanning pikte haar berichten op. Rutherford vroeg hen of ze haar bericht konden doorgeven aan de verkeersleiding en diens antwoorden konden terugcommuniceren. “De piloot was uitermate vriendelijk en behulpzaam”, aldus Rutherford. Ze plaatste op Facebook een oproep om de ‘barmhartige samaritaan’ te vinden zodat ze de KLM-piloot persoonlijk kan bedanken.