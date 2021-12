Verhaaltjes, ben je ooit uitverteld? | Boek

Onlangs verscheen bij de bekende uitgever van luchtvaartboeken Martin Leeuwis het boek ‘Verhaaltjes, ben je ooit uitverteld?’ verschenen. Samensteller Jan Algera verzamelde 183 luchtvaartverhalen waarin de mens centraal staat.

De humoristische en spannende verhalen gaan over de militaire en commerciële luchtvaart. De General Aviation komt eveneens aan bod. Onder de schrijvers bevinden zich bekende namen, zoals Hub Groenveld, Evert Motshagen en Siem Nieuwenhuijse. Ook Up in the Sky-columnisten Goof Bakker en Renske Dragt werkten aan het boekje. Tijd voor een nadere kennismaking.

Luchtvaartman

Samensteller Jan Algera is een luchtvaartman in hart en nieren. Zoals bij zovelen, begon het bij hem in de hobbysfeer met vliegtuigherkenning en modelbouw. Later ging hij zweefvliegen, parachutespringen en artikelen schrijven over luchtvaart. Hij was ruim 40 jaar actief als commentator bij vliegshows. Algera ging na zijn studie vliegtuigbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie aan de slag bij de luchtmacht als technisch officier. In 1986 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. Daar hield hij zich bezig met de assemblage en revisie van vliegtuigmotoren in Nederland en Indonesië.

Serie

Vanaf 2011 heeft Algera luchtvaartverhalen geschreven, verzameld en uitgegeven. Dat werden achtereenvolgens ‘Nog één verhaaltje dan’, ‘Meer verhaaltjes’, ‘Verhaaltjes blijven komen’ en ‘Verhaaltjes, het houdt niet op’. Nu is dan het vijfde deel van de serie verschenen en ook beslist het laatste. Algera licht toe: “Ik ben 10 jaar druk in de weer geweest met de uitgegeven vijf edities. Veel plezier aan beleefd, maar ik wil er echt mee stoppen. Ik ben 76 jaar oud en heb nog wat andere dingen die me bezig houden.” Misschien is er onder de lezers van Up in the Sky iemand die het stokje van hem wil overnemen?

Tijdsbeeld

Het boekje ‘Verhaaltjes, ben je ooit uitverteld?’ houdt je langer van de straat dan je op het eerste gezicht denkt. De vertelsels lezen prettig en geven een mooi tijdsbeeld van de Nederlandse luchtvaart in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Door het brede spectrum vindt iedereen er wel iets van zijn gading, of je nu luchtvaartprofessional of hobbyist bent. De verhaaltjes zijn in willekeurige volgorde in het boek terechtgekomen. Een thematische of chronologische indeling had wellicht wat meer structuur aan het boekje gegeven. Desalniettemin een leuk cadeau voor de feestdagen!