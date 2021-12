Air France-KLM lost half miljard aan schulden af

Air France-KLM heeft een akkoord over de aflossing van schulden gesloten met de banken en de Franse staat.

Dat maakte het concern vandaag voor de opening van de beurs bekend. De afspraken met de banken en de staat zien op het leningenpakket dat afgesloten was voor Air France. Volgens het bedrijf zorgen onder meer de eerste tekenen van herstel van de markt ervoor dat nu de eerste 500 miljoen euro kan worden afgelost. Air France-KLM noemt de stap een ‘nieuwe mijlpaal’ in het financieel gezonder maken van het bedrijf.

Van dit leningenpakket blijft na de aflossing nog 3,5 miljard euro over. Dat bedrag zou in eerste instantie op 6 mei 2023 in één keer moeten worden afgelost. In het akkoord van vandaag is die looptijd met twee jaar verlengd. Het is de bedoeling dat over anderhalf jaar opnieuw 800 miljoen euro wordt afgelost. In 2024 volgt dan een bedrag van 1,35 miljard. In mei 2025 moet dan de laatste aflossing plaatsvinden van opnieuw 1,35 miljard euro.

Intussen blijft Air France-KLM werken aan het versterken van het eigen vermogen. Het is nog niet duidelijk op welke manier dat vorm moet krijgen. “Deze maatregelen kunnen instrumenten omvatten zoals de uitgifte van eigen- of quasi-eigenvermogensinstrumenten, afhankelijk van de marktomstandigheden’, zo stelt het bedrijf. Ook in Nederland worden gesprekken gevoerd tussen de overheid en KLM over het verbeteren van het eigen vermogen. De bestaande lening van 1 miljard euro zou daarbij kunnen worden omgezet, maar een dergelijke regeling wordt door de Europese Commissie aangemerkt als staatssteun. Omzetting zou daarmee betekenen dat KLM start- en landingsrechten op Schiphol moet inleveren, uitgerekend op het moment dat die slots nog eens extra veel waard zouden kunnen worden.