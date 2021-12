Laatste A380-testvlucht eindigt met hartje in de lucht

Deze maand ontvangt Emirates de allerlaatste Airbus A380. Dit weekend voerde Airbus vanuit Hamburg de allerlaatste testvlucht uit.

Tijdens de testvlucht ‘tekenden’ de piloten een hartje in de lucht. Met het symbool wordt alvast afscheid genomen van de productie van de Superjumbo. Nog voor het einde van het jaar zal de MSN 272, de registratie waarmee het toestel op dit moment vliegt, worden afgeleverd aan Emirates. Het is de 123e A380 voor de maatschappij uit Dubai. Net als de één na laatste jet, de MSN 271, beschikt het vliegtuig over een andere cabine-indeling dan de oudere modellen. De toestellen zijn namelijk voorzien van een premium economy-klasse, die nieuwe klanten aan moet spreken.

Veel maatschappijen, waaronder Lufthansa, stuurde de Superjumbo’s de afgelopen periode met pensioen. Bij Emirates varen ze een andere koers. De maatschappij streeft ernaar zeker tot midden 2030 met de A380 te blijven vliegen. In september zette Emirates dertig van de 119 toestellen in. Tim Clark, president van Emirates, hoopt dat de hele vloot voor het einde van het jaar weer actief is. Eind oktober zette het bedrijf op de route tussen Dubai en Amsterdam de A380 weer in.