Het verhaal achter de KLM 777 ‘Orange Pride’

Het is misschien wel het opmerkelijkste vliegtuig in de KLM-vloot: de 777 met de oranje neus. De bijzondere verschijning kwam er niet zomaar, het is het resultaat van een mooie uitwisseling tussen KLM en haar fans.

Nationale trots

Het begon allemaal op Koningsdag 2015, toen KLM op social media een foto van een oranje-blauwe Boeing 777 plaatste met de volgende vraag: ‘Moeten we volgend jaar oranje kleuren? #Koningsdag’. Na meer dan 30.000 likes en duizenden positieve reacties zorgde KLM ervoor dat het gebeurde. Op een van de Boeing 777-300’s, de PH-BVA, werd de vertrouwde blauwe kleur gecombineerd met oranje. In de overgang tussen de twee kleuren is de Nederlandse vlag verwerkt. En zo is op 14 juni 2016 de ‘Orange Pride’ geboren.

Oranjegevoel

De naam ‘Orange Pride’ verwijst naar de Nederlandse wortels van KLM en het oranjegevoel van Nederland. KLM zet de 777 in op haar reguliere in het netwerk en, zodra dat mogelijk is, voor evenementen waar de promotie van Nederland een rol speelt. Zo was het vliegtuig in de zomer van 2016 regelmatig te zien op vluchten van en naar Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen. Als kers op de taart verzorgde de Orange Pride augustus de medaillevlucht voor ‘alle Nederlandse Olympische helden’. De speciale vlucht werd in Nederland onthaald door twee F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht. Het leverde spectaculaire beelden op:

© KLM

335 liter verf

Om de lucht een beetje meer oranje te laten kleuren bespaarde KLM kosten noch moeite. Door het aanbrengen van meerdere dunnere lagen is minder verf nodig. Desondanks was er in Hangar 14, ook wel de ‘Spuitbaai’ genoemd, maar liefst 335 liter verf nodig om de neus van het vliegtuig haar kenmerkende oranje kleur te geven. In totaal zijn 35 mensen vier dagen lang druk bezig geweest met het aanbrengen van de unieke livery. Daarbij gebruikten zij tweeduizend vellen schuurpapier, duizend meter afdekplastic en honderd stofdoeken. Een indrukwekkend proces.

© KLM

© Menno Mennes, via KLM

© Menno Mennes, via KLM

© Tom Kool, via KLM

© Tom Kool, via KLM

© Menno Mennes, via KLM

Bestellen bij Up

