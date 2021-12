CNV: ‘’Op Schiphol vinden we dat kennelijk normaal’’

Afgelopen zomer maakten beveiligers op Schiphol zich zorgen over hoe de luchthaven omgaat met het coronavirus. Met de nieuwe Omikron-variant nemen die zorgen verder toe.

Het aantal vluchten op de Nederlandse luchthaven steeg in november naar 28.000. Daarnaast kwamen onlangs de cijfers naar buiten dat Schiphol vorige maand maar liefst 3,1 miljoen reizigers verwelkomde. Daardoor neemt de drukte in de vertrekhallen eveneens toe.

De drukte leidt onder meer tot het minder naleven van de anderhalve meter. Tevens merkt Erik Maas, bestuurder bij de CNV, op dat niet iedereen een mondneuskapje draagt. ‘’Overal in Nederland doen we ons best om besmettingen te voorkomen, er is een avondlockdown, ’s avonds is alles dicht. Maar op Schiphol is het een drukte van je welste en staat de poort voor omikron wagenwijd open. Schiphol lijkt soms wel een andere planeet, waar andere wetten gelden’’, zegt hij in een verklaring.

Schiphol volgt regels niet na

Maas vervolgt dat Schiphol het niet navolgen van de coronaregels door de vingers ziet. ‘’Vrij vertaald houdt die in: ja, er gelden regels – behalve als het druk is, dan gelden de regels even wat minder. Terwijl we juist op die drukke momenten de grootste risico’s lopen. Ik vergelijk het weleens met een zwembad, waar medewerkers toezicht houden op de veiligheid. Niemand zou het accepteren als die in een overvol zwembad zouden zeggen: het is zo druk, nu lukt het even niet om goed op te letten. Maar op Schiphol vinden we dat kennelijk normaal.’’

Vorige zomer liet de CNV zich uit over de bescherming van beveiligers tegen de deltavariant. Met de opkomst van deze mutatie zou het virus zich sneller verspreiden. Naar verluidt zou de omikronvariant nog besmettelijker zijn. Regelmatig gaat de CNV in gesprek met beveiligers over de situatie op de luchthaven. ”Sommige signalen worden ook wel goed opgepakt, zeker als het gaat om de handhaving van coronaregels als het wat rustiger is op de luchthaven. Maar het gaat ons juist om die drukke momenten’’, vervolgt de CNV-bestuurder.

CNV wil maatregelen voor beveiligers

Daarom wil de CNV dat de overheid maatregelen neemt en strenger toeziet op de veiligheid van beveiligers. ‘’Schiphol zelf gaat het niet doen, die verwijzen simpelweg naar hun uitzonderingspositie. Dus we roepen de politiek op om de teugels op Schiphol veel strakker aan te trekken. Zeker met het oog op de verwachte kerstdrukte en de grote risico’s op de verspreiding van de omikronvariant’’, besluit Maas.