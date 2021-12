Dit zegt het nieuwe kabinet over Schiphol en Lelystad Airport

Na negen maanden ligt er een regeerakkoord. Daarin wordt echter nog geen besluit genomen over de opening van Lelystad Airport, meldt de NOS.

Na lange onderhandelingen gaan CDA, ChristenUnie, D66 en VVD net zoals de afgelopen regeringsperiode met elkaar verder. De coalitiepartijen laten weinig los over het openen van Lelystad Airport. De luchthaven in Flevoland zou gebruikt moeten worden voor vakantievluchten, maar de opening wordt keer op keer uitgesteld. In het regeerakkoord is het volgende afgesproken:

“Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub-functie willen we behouden. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub-functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen.”

Bron: Coalitieakkoord 2021-2025, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Ook wordt de vliegbelasting verhoogd en komen er emissieplafonds voor luchthavens. Korte afstandsvluchten moeten worden ontmoedigd, en in Europa moeten treinen een goed alternatief worden voor vliegen. — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) December 15, 2021

Problemen Schiphol

De reden dat de nieuwe partijen nog geen besluit nemen over de opening heeft te maken met de problemen waar Schiphol op dit moment mee kampt. Vrijdag besprak de ministerraad een via de NOS uitgelekte notitie over Schiphol. Volgens juridische adviseurs van het kabinet zijn er ‘draconische maatregelen’ nodig omdat de luchthaven niet zou voldoen aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Bovendien ligt er nog altijd geen natuurvergunning.

Er bestaat daarom een reële kans dat de luchthaven 100.000 vliegbewegingen moet inleveren, wil voorkomen worden dat boerderijen in de wijde omgeving moeten worden opgekocht en een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de snelwegen rond Schiphol moet worden ingevoerd. Minister Visser wil vooralsnog niets kwijt over mogelijke oplossingen, maar het lijkt er wel op dat de eerder beloofde verdere groei naar geleidelijk 540.000 vliegbewegingen per jaar van tafel is.

Opening Lelystad Airport uitgesteld

In 2015 was er een akkoord om de vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verplaatsen. Het vliegveld werd klaargestoomd om in gebruik genomen te worden. Onder meer de landingsbaan werd verlengd. Daarnaast kwam er een terminal aan de noordkant van de luchthaven. Sinds 2016 werd de opening verschillende keren uitgesteld. Het doel was uiteindelijk dat de luchthaven in het vierde kwartaal van 2021 de deuren zou openen, maar ook dat is niet gelukt.