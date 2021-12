In beeld: Verstappen-fans arriveren op Schiphol

Fans van Max Verstappen keerden begin deze week terug uit Abu Dhabi. Daar pakte de Red Bull Racing-coureur de wereldtitel.

Terwijl de supporters eerder nog vol spanning richting de Verenigde Arabische Emiraten reisden, arriveerden zij enkele dagen later opgelucht, en misschien toch ook nog vol ongeloof, op Schiphol. ‘’Fantastisch’’, zegt een fan die juichend de aankomsthal binnenloopt tegen Hart van Nederland. ‘’We hebben het meegemaakt, het was super. Van begin af aan heb ik gedacht: komt goed, komt goed.’’ In de laatste ronde besliste Verstappen de titelstrijd. ‘’Die hele tribune ging helemaal uit zijn kneiter’’, zegt een andere fan. Daarna volgde een grote ontlading. Dat hakte er volgens een andere zichtbaar tevreden supporter in. ‘’We gaan zo lekker slapen. Nog een uurtje rijden en dan gaan we lekker naar bed’’, vertelt weer een andere fan.

Luchtbrug tussen Nederland en VAE

Circa 5.000 tot 10.000 fans reisden vorige week af naar de Verenigde Arabische Emiraten om de eindstrijd tussen Verstappen en Mercedes-coureur Lewis Hamilton bij te wonen. Daarom werd een luchtbrug tussen Nederland en de VAE opgezet. In totaal vervoerde Stip Reizen 3.000 fans naar de Golfstaat; TUI liet vlak voor het raceweekend weten dat de teller op 700 stond.

Corendon vloog 3.500 tot 5.000 Nederlandse fans naar de VAE. De vakantiemaatschappij zette drie Boeings 737’s in en in samenwerking met Stip Reizen huurde zij drie Boeings van Transavia. NH Nieuws laat weten dat Corendon op Sharjah en Ras Al Khaymah vloog, twee steden vlakbij Dubai. TUI zette een 737 MAX en 767 in. Naast deze ingelaste vluchten vliegen Emirates en KLM standaard lijndiensten tussen Amsterdam en Dubai. Tevens voert KLM net zoals Etihad Airways vluchten uit van Schiphol naar Abu Dhabi.

Verstappen pakt titel in laatste ronde

Het hele seizoen gingen Verstappen en Hamilton gelijk op. Echter, de Red Bull Racing-coureur liep richting het einde van het seizoen uit op zijn concurrent, maar in de slotfase wist de Engelsman de Grand Prix van Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië te winnen. Daardoor bezaten de beide topcoureurs bij aanvang van de slotrace in Abu Dhabi allebei 369,5 punten.

Op een kolkend Yas Marinas Circuit vertrok Verstappen vanaf pole position (de eerste plaats, red.). Hamilton had een betere start en haalde de Nederlander in. Lang leek de Mercedes-coureur af te stevenen op zijn achtste wereldtitel, maar een safetycar (auto die de baan opkomt als het niet veilig genoeg is om te racen, red.) gooide roet in het eten. Verstappen switchte in tegenstelling tot Hamilton naar versere (en snellere) banden en haalde de Engelsman na het verdwijnen van de safetycar in. Daarmee bekroonde Verstappen zich tot de wereldkampioen van 2021.