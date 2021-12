Nieuwe dochter British Airways komt naar Schiphol

In maart 2022 zal de nieuwste dochtermaatschappij van British Airways, ‘BA Euroflyer’, voor het eerst de lucht in gaan.

Al langere tijd had British Airways moeite om de concurrentie door lowcosts op Londen Gatwick bij te benen. De coronacrisis leek dan ook al gauw het algehele einde van de Britse maatschappij op de luchthaven te betekenen. Afgelopen zomer leek een vertrek nog steeds het meest voor de hand te liggen, maar daar kwam in het najaar toch verandering in. Sindsdien weten we dat British Airways van plan is om een nieuwe dochtermaatschappij op te richten die de concurrentie op Gatwick aan moet gaan. Deze week onthulde het bedrijf meer details.

Allereerst is de naam bekendgemaakt: BA Euroflyer. Deze naam is afgeleid van ‘BA CityFlyer’, het andere dochterbedrijf dat vanaf Londen City opereert. Sinds woensdag zijn de eerste tickets te koop voor vluchten vanaf Gatwick, die richting het einde van maart 2022 van start moeten gaan. De eerste maanden zal ‘gewoon’ onder de naam van British Airways worden gevlogen, totdat de benodigde vergunningen voor het nieuwe Euroflyer binnen zijn. In het begin zal worden gevlogen met een bescheiden vloot van drie kleine Airbus-toestellen, vermoedelijk A319’s of A320’s. Eind mei moeten dat er al achttien zijn.

Sean Doyle, CEO van British Airways, is enthousiast: “Vandaag is historisch moment voor British Airways. De oprichting van een nieuwe BA short-haul-organisatie betekent dat reizigers via Gatwick tegen scherpe tarieven kunnen profiteren van de premium service die de nationale maatschappij van het VK te bieden heeft.”

Bestemmingen

Tot de allereerste bestemmingen waarnaar de maatschappij vanaf Gatwick zal vliegen behoort Amsterdam. De eerste vluchten tussen Schiphol en Gatwick zullen op 29 maart van start gaan. Verder staan een hoop Zuid-Europese zonbestemmingen op het programma, zoals Tenerife, Malta, Alicante en Kos en Rhodos. Het uitgebreide schema is hieronder te bekijken.