A350 glijdt van startbaan af | Foto

Een Airbus A350 van Finnair kwam naast de startbaan terecht toen het toestel vanuit Helsinki op wilde stijgen richting Dubai.

Toen het toestel startbaan 15 opreed, constateerden de piloten dat het glad was. De verkeersleiding gaf echter aan dat kort daarvoor een controle van de toestand van de start- en landingsbaan was uitgevoerd. Volgens Code7700 waren de omstandigheden op de baan ‘goed tot middelmatig’. Ondanks dat slaagden de piloten er niet in om de A350 op de baan te houden.

Hierdoor gleed het vliegtuig, met registratie OW-LWA, ervan af. Het neuswiel kwam links van de baan terecht. De machine bleef daar circa veertig minuten staan. Daarna werd de A350, die Finnair komend jaar dagelijks inzet op de route Helsinki-Schiphol, de startbaan op gesleept om vervolgens voor inspectie terug te keren naar het platform. “Slechte weersomstandigheden met ijzige regen maakten de landingsbaan uitzonderlijk glad. Onze vlucht AY1963 van Helsinki naar Dubai kon niet opstijgen dus werd het toestel teruggesleept naar zijn standplaats. De baan was te glad om het vliegtuig te verplaatsen’’, zegt een woordvoerder tegenover Simple Flying.

A350 vertrekt vijf uur later

Het vliegtuig liep forse vertragingen op. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat vlucht AY1963 om 23:30 uur lokale tijd zou vertrekken richting Dubai. Drie uur later dan gepland taxiede het toestel voor de eerste keer richting de startbaan waarna het dus naast de baan belandde. Daar stond de A350 veertig minuten.

Na een inspectie op het platform kon de machine alsnog vertrekken. Tegen die tijd was het 4:30 uur, vijf uur later de oorspronkelijke vertrektijd. “Na het bijtanken en ijsvrij maken, vertrok de vlucht normaal, maar had in totaal vier uur en 44 minuten vertraging. We maken dit soort weer niet vaak mee, en het beïnvloedde onze operaties in het algemeen tijdens het weekend’’, besluit de woordvoerder.