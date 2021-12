In slaap gevallen werknemer vliegt mee in vrachtruim A320

Een belader op de IndiGo-vlucht van Mumbai naar Abu Dhabi slaagde er niet in uit het vrachtruim te komen voordat het vliegtuig vertrok. Toen de A320neo in de plaats van aankomst werd gelost, werd de jonge arbeider ontdekt, die de hele reis in het vrachtruim had gezeten.

De machine vertrok om 03:00 uur lokale tijd vanuit Mumbai richting Abu Dhabi. Terwijl de Airbus naar de startbaan taxiede om op te stijgen werd de in slaap gesukkelde belader wakker. Vlak voor het vertrek, had niemand door dat er nog een medewerker in het vrachtruim zat. Normaliter wordt het bij een omdraai betrokken personeel geteld voordat een vliegtuig van start gaat.

Arum Kumar, directeur-generaal van Directoraat-Generaal van de Burgerluchtvaart (DGCA), bevestigt volgens Simple Flying dat de werknemer in slaap gevallen was. In een verklaring zegt hij: “Op zondag was een A320-toestel van IndiGo gepland voor vlucht 6E-1835 (Mumbai naar Abu Dhabi). Na het laden van de bagage in het vliegtuig ontspande een van de beladers zich in bagagecompartiment 1 en viel achter de bagage in slaap. De vrachtdeur werd gesloten nadat het ruimpersoneel de hoofden had geteld.’’ Daarbij is de in slaap gevallen werknemer dus toch over het hoofd gezien.

Stabiel en normaal

Om 4:20 uur lokale tijd arriveerde het toestel van IndiGo in de Verenigde Arabische Emiraten. Het grondpersoneel merkte de jongeman in het vrachtruim op. Kumar: ‘’De autoriteiten van Abu Dhabi hebben de belader medisch onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat zijn fysieke toestand stabiel en normaal was.’’ De werknemer kreeg van de plaatselijke autoriteiten toestemming om met hetzelfde toestel, dit keer als passagier, terug te vliegen naar Mumbai. Een bezoekje aan de Grand Prix van Abu Dhabi waar Max Verstappen wereldkampioen werd, zat er voor hem dus niet in. De Airbus was iets minder dan twaalf uur voor de aanvang van deze spannende race aangekomen.