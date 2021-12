Breaking: KLM gaat definitief met Airbus in zee

KLM gaat definitief met Airbus in zee en schaft tientallen vliegtuigen uit de A320neo-familie aan. Dat heeft het bedrijf zojuist bekendgemaakt.

De bestelling van de KLM Group maakt onderdeel uit van een overeenkomst tussen Air France-KLM en Airbus, en volgt op een lange strijd met Boeing. In totaal bestelt het concern honderd A320neo’s en A321neo’s, met een optie op nog eens zestig toestellen. Naast KLM ontvangen ook Transavia Nederland en Transavia Frankrijk Airbus-toestellen. Na de eerdere keuze voor de Embraer E195-E2 voor vluchten binnen Europa is noemt KLM deze bestelling ‘een belangrijke vervolgstap in de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klantervaring, comfort en efficiency’.

De Airbussen vervangen bij KLM en Transavia vanaf eind 2023 de huidige Boeing 737 NG-toestellen op de Europese routes. De bestelling volgt op een lange strijd tussen de twee vliegtuigbouwers. Maar waar Boeing een logische optie leek met de 737 MAX, mede vanwege de overeenkomsten met de huidige vloot voor piloten en onderhoudspersoneel, lijken de Airbus A320neo en de A321neo voor KLM een duurzamere optie te zijn. De Europese toestellen produceren tot 50 procent minder geluid dan de huidige, oudere 737’s, en zorgen voor een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van 15 procent. Daarnaast overtreft het vliegbereik van de A321neo (iets meer dan 7.400 kilometer) de 737 MAX met bijna 1.300 kilometer.

Door deze verduurzaming levert de aankoop, samen met het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) en verdere operationele innovatie en efficiëntie, volgens KLM een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelen van Parijs. De verlaging van het brandstofverbruik drukt bovendien de kosten, waardoor ook weer meer ruimte is om verder te investeren. Verdere details over de definitieve keuze van de motoren en exacte configuratie en uitrusting van de cabine zullen op een later moment besloten en bekend worden gemaakt.

“Deze order voor vlootvernieuwing is voor KLM een belangrijke vervolgstap in de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klantervaring, comfort en efficiency. Met de nieuwe vliegtuigen boeken we aanzienlijke winst in vermindering van CO2-uitstoot en geluidsproductie. Ik ben blij dat we door te blijven investeren in ons product, verbeteringen behalen op het gebied van efficiency en klantervaring. Door de coronacrisis hebben we ons het afgelopen anderhalf jaar moeten concentreren op overleven. Nu we op de weg naar herstel zitten, kunnen we gelukkig weer vooruitkijken. Met deze order, die een belangrijk onderdeel is van ons herstructureringsplan, maken we ons bedrijf en ook onze klantervaring verder klaar voor de toekomst.” Pieter Elbers, CEO van KLM, over de bestelling bij Airbus

De bestelling van Air France-KLM is de tweede, harde klap die Boeing vandaag moet incasseren. Enkele uren eerder werd bekend dat ook het Australische Qantas de volledige binnenlandse Boeing-vloot zal vervangen met de ultramoderne Europese toestellen.