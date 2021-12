Rotterdam The Hague Airport verwelkomt nieuwe airline

Sky Alps landde woensdag voor de eerste keer op Rotterdam The Hague Airport. De luchtvaartmaatschappij verbindt de Zuid-Hollandse stad met Bolzano in Italië.

De vluchten van Sky Alps worden uitgevoerd met De Havilland Dash (DHC-8-Q400) toestellen. In vergelijking met andere machines die richting de Alpen vliegen, is dit een relatief klein vliegtuig. Het biedt plaats aan 78 passagiers.

De eerste vlucht vertrok woensdagochtend om 7:50 uur vanuit de Italiaanse stad. Na iets minder dan twee uur arriveerde de machine op de luchthaven van Rotterdam. Het vliegveld ontving de nieuwkomer met een ereboog. Na daar één uur aan de grond te hebben gestaan, vertrok het toestel om 10:55 uur weer naar Bolzano. Daar landde het rond de klok van 13:00 uur.

Sky Alps vliegt twee keer per week tussen Bolzano en Rotterdam en wel op woensdag en zaterdag. Op beide dagen houdt de luchtvaartmaatschappij dezelfde vertrek- en aankomsttijden aan. Om 7:30 uur vertrekt de machine vanuit Italië om vervolgens om 9:55 uur te landen in Rotterdam. Een uur later stijgt het vliegtuig weer op. Om 13:00 uur wordt het in Bolzano terugverwacht.

Vandaag vertrok de eerste vlucht van Sky Alps naar Bolzano. Het binnenkomende toestel werd ontvangen met een ereboog. We zijn trots om Sky Alps als nieuwe luchtvaartmaatschappij te mogen ontvangen.

Rotterdam een van nieuwe bestemmingen

Halverwege juni dit jaar ging Sky Alps van start met de eerste commerciële vluchten. Het bedrijf zag de start echter iets uitgesteld worden, omdat de eerste twee Dash 8-400-toestellen later geleverd werden. Sky Alps vliegt niet onder haar eigen naam, omdat zij niet gecertificeerd is. Daarom exploiteert het Maltese Luxwing de vluchten.

Sky Alps begon haar netwerk met zes bestemmingen. Aanvankelijk bood zij vluchten aan naar Olbia (Sardinië, Italië), Rome Fiumicino, Parma, Düsseldorf, Berlijn en Ibiza. Dat aantal liep de afgelopen maanden op naar negen. Op de website van de maatschappij staat dat Hamburg, Londen Gatwick, Brussel, Kopenhagen en Rotterdam daaraan toegevoegd zijn. Opvallend is dat Rome en Parma niet meer op de lijst met bestemmingen staan.

Twee routes weg in winter

Simply Flying meldde dat Sky Alps vluchten naar Olbia en Rome tijdens de winter schrapt. In deze periode focust de maatschappij zich op reizigers die op wintersport willen. Luchthaven Bolzano ligt precies tussen verschillende skigebieden in. Tirol ligt echter op circa twee uur rijden van het Italiaanse vliegveld.