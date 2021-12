Singapore Airlines vervangt 747F door nieuw vrachttoestel

Er komt een einde aan de Boeing 747-400F-cargovloot van Singapore Airlines. Deze worden in 2025 vervangen door A350F-vrachtvliegtuigen.

Dat staat in een intentieverklaring die de Aziatische maatschappij woensdag tekende. In het vierde kwartaal van 2025 ontvangt Singapore Airlines zeven A350F’s. Deze gaan de 747-400F’s vervangen die tijdens de coronacrisis met vervroegd pensioen gingen. De maatschappij heeft momenteel veertien van deze vrachttoestellen in dienst. ‘’De A350F’s zullen onze zeven 747-400F-vrachtvliegtuigen vervangen, waarbij de opties ons de mogelijkheid bieden om onze vereisten aan te passen aan de toekomstige vraag op de vrachtmarkt’’, zegt Goh Choon Phong, CEO van Singepore Airlines, in een verklaring. De A350 is geen onbekende voor Singapore Airlines. De maatschappij zet deze in voor passagiersvluchten (Long Haul, Ultra Long Range en Medium Haul).

SIA is ordering the Airbus A350F, and will be the first airline to operate this new-generation widebody freighter in 2025. The A350F offers superior operating economics and will also significantly lower our carbon emissions. Find out more at https://t.co/3ugvcm9TzH. pic.twitter.com/U02BZHcXSV — Singapore Airlines (@SingaporeAir) December 15, 2021

A350F is een stuk duurzamer

De A350F is een stuk zuiniger dan de 747F. Het vliegtuig verbruikt 20 procent minder brandstof dan andere vrachtvliegtuigen. Dat is ongeveer evenveel als de A321XLR-toestellen. Tevens ligt de uitstoot een vijfde lager. De A350F wordt aangedreven door Rolls-Royce Trent XWB97-motoren. Airbus streeft erna om met deze machine in 2027 te voldoen aan de ICAO CO2-emissienormen. “Deze overeenkomst met Airbus versterkt SIA’s positie als wereldwijd toonaangevende luchtvrachtmaatschappij, en bevordert tegelijkertijd onze duurzaamheidsdoelstellingen’’, vervolgt de CEO. Verder heeft de A350F een laadvermogen van 109 ton. Het toestel heeft een grote vrachtdeur op het hoofddek. Daarnaast is de romplengte en capaciteit geoptimaliseerd voor vracht.

Thrilled to welcome @SingaporeAir as the latest #A350F customer with an order for seven aircraft aimed at replacing its existing B747 Freighter fleet while bringing lower fuel consumption and CO₂ savings. https://t.co/4jtucqjMa7 — Airbus (@Airbus) December 15, 2021

Vrachtvervoer belangrijk voor Singapore Airlines

De coronacrisis gaf inzicht hoe belangrijk vrachtvervoer is. Tijdens de crisis vervoerden vrachtmaatschappijen wereldwijd mondkapjes, medische apparatuur en vaccins. “De pandemie heeft het belang onderstreept van investeringen in de vrachtactiviteiten, en het versterken van de diverse inkomstenstromen van de SIA Group. Luchtvracht speelt ook een vitale rol in het openhouden van wereldwijde bevoorradingsketens, vooral om essentiële goederen te vervoeren in deze tijden’’, besluit Goh Choon Phong.