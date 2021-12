Boete voor KLM: ‘Passagiers blijven met lege handen staan’

KLM krijgt een boete voor het te laat of niet rechtstreeks terugbetalen van geannuleerde vliegtickets te midden van de coronacrisis.

Naast KLM krijgen ook Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc een sanctie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie zegt te willen voorkomen dat passagiers met lege handen blijven staan als de regels onvoldoende worden nageleefd. De maatschappijen zijn volgens de ILT te laat geweest met het terugbetalen van geannuleerde tickets, of zij weigerden geld rechtstreeks terug te boeken aan passagiers die tickets kochten via reisbemiddelaars, waaronder het inmiddels failliete D-reizen.

Negen van de veertien geïnspecteerde maatschappijen verwijzen passagiers onterecht terug naar de reisbemiddelaar. Bij de overige vijf maatschappijen is nog extra onderzoek nodig. De reizigers die via een reisbemiddelaar tickets hebben gekocht ontvangen vrijwel nooit binnen zeven dagen het ticketgeld terug. Ook wordt niet altijd de keuze geboden tussen terugbetaling of een andere vlucht. “De ILT heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen gemeld dat zij verantwoordelijk blijven voor de rechtstreekse terugbetaling aan de passagier. Het maakt namelijk niet uit waar de passagier het vliegticket kocht: bij de luchtvaartmaatschappij zelf of via een reisbemiddelaar”, zo schrijft de inspectie.

De hoogte van de boetes die zijn opgelegd is niet bekendgemaakt.