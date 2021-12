Eerste Nederlandse vrouw wordt E-piloot

Op dit moment zijn bij E-Flight Academy op Teuge al ruim dertig E-piloten in spé bezig met het behalen van hun elektrische vliegbrevet. Zo ook Maxine, die als eerste vrouw in Nederland met een elektrisch vliegtuig de lucht in mag.

Maxine behaalde onlangs haar E-Rating, de bevoegdheid die nodig is om met een bestaand vliegbrevet ook elektrisch te mogen vliegen. In de elektrische Pipistrel van E-Flight Academy vloog een foutloos examen en daarop volgend een solovlucht. Zodoende mag ze zich de eerste vrouw in Nederland noemen die een elektrisch vliegtuig mag vliegen.

“Ik vind het ontzettend gaaf, en ik hoop dat er nog velen volgen”, aldus een enthousiaste Maxine. “Want de luchtvaart is nu voornamelijk een mannenwereld en het zou goed zijn als daar wat meer balans in komt. Duurzaam vliegen zou daar wel eens aan kunnen gaan bijdragen. Andersom kan de diversiteit helpen de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen.” Direct na het behalen van haar E-Rating heeft E-Flight Academy Maxine benoemd tot ‘Ambassadeur elektrisch vliegen’.