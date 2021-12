Muziekproducer komt om bij crash privéjet

Muziekproducer Jose Angel Hernandez (beter bekend als Flow La Movie) is overleden bij een crash dicht bij de luchthaven van Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), meldt Telemundo.

DE Gulfstream IV die vanuit Las Isabela International Airport op weg was naar Orlando, kreeg een kwartier na take-off problemen. Tevergeefs probeerden de piloten een noodlanding maken. Het toestel cirkelde in de buurt van het vliegveld van Santa Domingo nog één keer rond rond voordat het in die omgeving neerstortte. Na de crash vloog de Gulfstream in brand. Op beelden is te zien dat het vliegtuig in dikke zwarte rook opgaat.

Hasta ahora NO hay información oficial sobre estado de las 9 personas a bordo de avión de @Helidosa accidentado en #aila pic.twitter.com/isT8T8UFjz — Anibelca Rosario (@AnibelcaRosario) December 15, 2021

Kort na take-off kreeg de Gulfstream IV problemen en de piloten besloten een noodlanding te maken. © Flightradar24.com

Oorzaak crash onbekend

Enmanuel Souffront Tamayo, directeur van de commissie die onderzoek doet naar vliegtuigcrashes, liet weten dat het nog ‘voorbarig’ is om vast te stellen wat de oorzaak van het ongeluk is. “We zijn net begonnen met een onderzoek om het onderzoeksproces te starten en luisteren naar de opnames van de verkeerstoren”, licht hij toe.

Music producer Flow La Movie was among nine people who died Wed. in a private jet crash in the Dominican Republic. The 36-year-old's partner of seven years, Debbie Von Marie Jiménez Garcia, 31, & their 4-year old son Jayden Hernandez, the aircraft's manifest confirms.😢 pic.twitter.com/LI2muq4Tds — Sumner (@diamondlass99) December 16, 2021

Alle inzittenden overleden

Negen mensen bevonden zich aan boord van het vliegtuig. Geen van hen overleefde de crash. De zes passagiers bezaten de Amerikaanse nationaliteit, twee van de drie bemanningsleden de Dominicaanse, de andere de Venezolaanse. Hernandez zat samen met zijn vrouw en 4-jarige zoon aan boord. De relaties van de andere passagiers, twee volwassenen (18 en 21) en een kind (13), met de muziekproducer zijn volgens Telemundo nog niet bevestigd.

Flow La Movie maakte nummers als ‘Te Boté’, ‘La Jeepeta’, ‘La Bebé’ en ‘Wow Remix’.

Leaving on a jetplane

Hernandez is niet de eerste uit de muziekwereld die is omgekomen bij een vliegtuigcrash. Glenn Miller vloog op 15 december 1944 met een UC-64A Norseman van Engeland naar Parijs en kwam nooit aan. Buddy Holly, Ritchie Valens en J.P. ‘The Big Bopper’ Richardson kwamen om het leven op 3 februari 1959 in een Beechcraft Bonanza, de N3794N, terwijl zij op weg waren van Clear Lake naar Moorhead. Patsy Cline liet het leven op 5 maart 1963 bij een vliegtuigcrash in de buurt van Camden (Tennessee). Ze was met het vliegtuig van haar manager onderweg terug van een benefietconcert, toen de machine in slecht weer verongelukte. Ruim een jaar later, op 31 juli 1967, vloog Jim Reeves, hoewel hij (nog) geen geldig vliegbrevet had voor zijn net aangekochte Beech-type Bonanza, kwam in zeer slecht weer terecht en volgde de aanwijzingen van de verkeersleiding niet op. Dat werd hem en zijn manager fataal.

Op 10 december 1967 stortte Otis Redding met zijn eigen Beechcraft neer in het Lake Monona, op amper 12 kilometer van hun uiteindelijke bestemming Dane Country Regional Aiport (Madison). Naast Redding zelf overleefden zes anderen de crash niet, waaronder vier leden van zijn begeleidingsband The Bar-Kays. De enige overlevende bleek uiteindelijk trompettist Ben Cauley te zijn. Redding vertrok tegen het advies van zijn management in, die de reisomstandigheden te gevaarlijk achtten.

Enkele leden van de beatband Lynyrd Skynyrd, waaronder Ronnie van Zant, kwamen om het leven toen op 20 oktober 1977 een gecharterde Convair 240 zonder brandstof te zitten en een noodlanding in het bos maakte. Kyū Sakamoto zat met vele anderen aan boord van een Japanse Boeing 747 die op 12 augustus 1985 tegen een berg vloog. Op de laatste dag van datzelfde jaar verongelukte Ricky Nelson met zijn eigen Dakota, waarvan bekend was dat die regelmatig mechanische defecten vertoonde. John Denver, de songwriter van Leaving on a jetplane verongelukte met zijn eigen eenpersoons Ruthan op 12 oktober 1997 vlak voor de kust van Monterey (Californië). Vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel de oorzaak.

Vliegen ‘verschrikkelijk’

De actrice Jennifer Lawrence maakte vier jaar geleden een noodlanding mee, naar verluidt in een Hawker Beechcraft B40. In dit geval slaagden de piloten erin het vliegtuig veilig aan de grond te zetten op de luchthaven van Buffalo.