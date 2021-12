Piloot ‘tekent’ eerbetoon aan Max Verstappen | Foto

Een kiwi, een hartje, piloten kunnen in de lucht van alles ‘tekenen’. Piloot Peter Bakker vloog boven Utrecht de route ‘MAX’.

Dat deed hij als eerbetoon aan Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur pakte afgelopen zondag de wereldtitel nadat hij in de laatste ronde concurrent Lewis Hamilton inhaalde. Voor veel Nederlanders was het een zenuwslopende middag. Voor Bakker gold dat ook, alleen hoopte hij naast het wereldkampioenschap op meer.

‘MAX’ in de lucht

Voorafgaand aan zijn vlucht moest hij zich goed voorbereiden. Maandag, de day-after, wilde Bakker de lucht al in. Echter, het slechte weer gooide roet in het eten. Dinsdag hoopte hij alsnog de route af te kunnen leggen, maar de weersomstandigheden zaten opnieuw niet mee. Woensdag kon de piloot dan eindelijk de lucht in, al leek de vlucht wederom afgeblazen te worden, omdat het ’s ochtends geen goed weer was. Later klaarde het op en vertrok hij vanaf Hilversum Airport.

Boven provincie Utrecht ‘tekent’ piloot Peter Bakker de naam ‘MAX’. © Flightradar24.com

Op één kilometer hoogte vloog hij tussen Zeist en Ede (circa veertig kilometer) de route ‘Max’. ‘’Via een app op mijn telefoon zag ik precies hoe ik moest vliegen. Op deze manier weet ik zeker dat ik geen stukje oversla. Dat ziet er ook zo lullig uit, als er een deel van de letter A ontbreekt”, zegt hij tegen Algemeen Dagblad. Bakker ging niet als enige de lucht in. ‘’Gelukkig had ik hulp van een vlieginstructeur. Die heeft mij hier en daar aanwijzingen gegeven. Alleen is het niet te doen. Je moet namelijk scherpe bochten maken om een letter af te maken.”

Piloot hoopt op meer wereldtitels

Met het eindresultaat is Bakker tevreden. ‘’Het is de eerste keer dat ik zoiets gedaan heb. Hopelijk wordt Max de komende jaren nog vaker kampioen, dan kunnen we het nog eens doen’’, sluit hij af. 20 maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen met een race in Bahrein; 20 november 2022 weet Bakker of hij opnieuw de lucht in kan voor een volgend eerbetoon.