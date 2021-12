Schiphol opent nieuwste avioduct over A4 | Video

Schiphol neemt deze week het nieuwe avioduct, een viaduct voor taxiënde vliegtuigen, over de snelweg A4 in gebruik.

Het nieuwe avioduct is 250 bij 60 meter en heeft daarmee een totale oppervlakte van maar liefst 15.000 vierkante meter. Dankzij 900 funderingspalen kan de constructie het gewicht van de zwaarste vliegtuigen ter wereld dragen. Naast de Airbus A380 kan zelfs de Antonov An-225, het zwaarste vrachtvliegtuig ter wereld, over de brug rijden. Het verdubbelen van rijbaan Quebec gebeurt in fases. De eerste fase is met het opleveren van het avioduct met daar bovenop een nieuwe rijbaan, afgerond. De volgende fase is onder andere de rijbaan aansluiten op de bestaande rijbanen. Schiphol verwacht dit in 2025 af te ronden.