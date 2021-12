Joe and Ursula! | Column Goof

Eindelijk is de subsidie-strijdbijl tussen Boeing en Airbus begraven, las ik laatst. Met een goed gesprek tussen Joe Biden en Ursula van der Leyen.

Eerlijk is eerlijk: er was wel wat te bespreken! Er bestaan bijvoorbeeld al heel lang nauwe banden tussen Boeing en de Amerikaanse overheid. Ze dateren al van de tijd toen Boeing nog Flying Fortresses maakte. Dat was in de jaren veertig van de vorige eeuw.

Er was in Europa destijds ook al veel protest tegen deze situatie. Met name van de toenmalige Duitse regering. Maar de Amerikanen trokken zich daar niks van aan. Integendeel, ze gooiden met die Boeings zelfs ongevraagd bommen op Europa! Maar goed. Zand erover.

Boeing bouwt naast verkeersvliegtuigen nog steeds veel militaire vliegtuigen. Die worden grotendeels gekocht door de Amerikaanse overheid. Miljarden dollars, gaat het om. Daardoor heeft Boeing een concurrentievoordeel. Want de kantinejuffrouw en de koffieautomaat kunnen de twee afdelingen delen, zeg maar.

Europese regeringen doen het anders. Die geven gewoon geld aan Airbus om nieuwe vliegtuigen te ontwikkelen. De A350 bijvoorbeeld kon zo gebouwd worden. Airbus had dat geld nodig, omdat Boeing met z’n gedurfde en zeer innovatieve 787 Dreamliner in eerste instantie veel orders binnensleepte.

Airbus had daar geen antwoord op. Want Airbus had z’n hele spaarpot leeggeschud voor het (Franse) prestigeproject A380. Toen moest Airbus de diverse overheden vragen om geld. En ze kregen het. Zo konden ze een concurrent voor de Dreamliner ontwikkelen. Beetje kinderachtig wel…zeuren bij je moeder om geld, omdat de buurjongen met zijn krantenwijk een mooiere iPhone heeft dan jij.

Airbus heeft natuurlijk wel militaire projecten, maar echt lekker gaat het niet. De A400 van de foto bijvoorbeeld, is een enorme problemenbak. Er blijft maar van alles trillen bij de motoren. Krijgen ze maar niet goed.

Maar ok, als ik het goed begrijp is er nu eindelijk een overeenkomst. Al blijft dat probleem van die gedeelde kantine-juffouw bij Boeing bestaan. Ik denk daarom dat er uiteindelijk weer gedonder komt. Want dit soort dingen, die kun je gewoon niet regelen.