Laatste A380 vliegt opnieuw aparte route

Emirates ontving afgelopen week haar laatste Airbus A380. Voordat de maatschappij het toestel aannam, vloog de superjumbo een aparte route.

Het vliegtuig stond gepositioneerd op Hamburg Finkenwerder Airport voordat het naar Dubai vloog. Na take-off cirkelde de A6-EVS boven de Duitse stad om vervolgens boven de luchthaven een low pass te doen. Hoewel Flightradar24 nul voet aangaf, bleek de reuzenjumbo op ongeveer 25 voet over de luchthaven te vliegen.

Bijzondere route richting Dubai

Vervolgens zette de A380 de route richting Dubai voort. Waar verwacht werd dat het toestel meteen richting het zuiden zou vliegen, vloog het eerst naar de Noordzee. De reden voor deze ‘omweg’ heeft te maken met ‘papierwerk’. Om de levering definitief af te ronden, moet de A380 in het Britse luchtruim zijn geweest. Boven de Noordzee kwam de machine dus al in dat luchtruim.

Na de route over zee keerde het vliegtuig richting het zuiden. Het vloog over Nederland om vervolgens naar de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen. Na een vlucht van iets meer dan zeven uur landde de machine op Dubai International Airport. De A6-EVS heeft sinds de aankomst in de VAE nog geen vluchten uitgevoerd.

Voordat de A6-EVS naar Dubai vliegt, cirkelt de A380 boven Hamburg en vliegt het toestel over de Noordzee. © Flightradar24.com

Laatste leveringen A380

Emirates is degrootste afnemer van de A380. In de afgelopen zestien jaar leverde Airbus 252 van deze toestellen. 50 procent daarvan ging naar Emirates. Daarmee komt de maatschappij op een totaal van 123 superjumbo’s. Afgelopen week ontving Emirates eveneens de een na laatste A380. Net zoals de A6-EVS vloog de A6-EVR over de Noordzee om vervolgens de route richting Dubai voort te zetten.

Tim Clark, CEO van Emirates, hoopt alle A380’s voor het einde van het jaar weer in gebruik te nemen. De topman gaf eerder aan dat hij tot midden 2030 met de superjumbo’s wil vliegen. Emirates is een van de weinige maatschappijen die de A380 massaal inzet. Eerder stuurden andere luchtvaartmaatschappijen dit type met (vervroegd) pensioen. Daardoor is voor het vliegtuig dat ooit als concurrent voor de Boeing 747 is bedoeld maar een korte tijd van leven weggelegd.