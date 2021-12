Moet de startbaan van Rotterdam Airport plaatsmaken?

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Rotterdam willen dat de ruim 220 hectare grond die Rotterdam The Hague Airport nu inneemt voor andere doeleinden wordt ingezet.

De partijen, waaronder GroenLinks, geven aan dat het vliegveld voornamelijk bedoeld was voor vluchten voor zakenreizigers. Dat heeft volgens hen heel anders uitgepakt. Transavia en TUI maken grootscheeps gebruik van de luchthaven, die tevens dienst doet Official Airport van Feyenoord. Bij Europese voetbalwedstrijden is de Rotterdamse voetbalclub erop aangewezen, het contract daarvoor is op 2 november jl. nog verlengd.

Rotterdam The Hague Airport anders ingezet

Leden van GroenLinks betogen dat de luchthaven, die onlangs vernieuwd werd, als zodanig moet ophouden te bestaan. “Dit gebied is zo groot als de Kop van Zuid en Katendrecht bij elkaar. Je kunt hier tienduizend woningen kwijt. Daarmee vullen we een heel groot deel van het woningtekort in Rotterdam op’’, zegt Jeroen Postma, raadslid van deze partij, tegenover RTV Rijnmond. De startbaan kan daarbij plaatsmaken voor een park met water.

Het betekent volgens het raadslid niet dat alles van het vliegveld verdwijnt. “Het is heel mooi om bijvoorbeeld de verkeerstoren te behouden als een icoon in de nieuwe wijk. Je zou voor de aankomst- en vertrekhal ook kunnen denken aan een ruimte voor een bibliotheek. We roepen iedereen op om mee te denken’’, vult Astrid Kockelkoren, eveneens raadslid van GroenLinks, aan.

Metrostation?

Waar Rotterdam The Hague Airport nu nog dient voor vliegverkeer, wil GroenLinks ruimte maken voor ondergronds vervoer. “Het zou toch prachtig zijn als je waar je nu de terminal ingaat, straks naar beneden gaat voor de metrohalte.’’ Wat Postma betreft kan het vervoer ook bovengronds plaatsvinden. Per trein in dat geval. “We hebben nu al een snelle verbinding met Parijs en Londen. Twee belangrijke steden voor zakenvluchten. We voorzien dat in de toekomst er veel meer investeringen komen in internationale treinen naar andere delen van Frankrijk en Duitsland. Dus die korte vluchten van 750 tot 1000 kilometer gaan in de toekomst gewoon heel goed, snel en comfortabel met de trein’’, aldus Postma.