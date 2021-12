Kerstman geland op Groningen Airport Eelde | Reisverslag

De Kerstman is zondagmiddag 19 december in blakende gezondheid geland op Groningen Airport Eelde.

Hij kwam aan met een toestel van Transavia uit Zweden. De brandweer zorgde voor een passende ontvangst in de vorm van een watersaluut. De burgemeester van Tynaarlo en Meiltje de Groot, directeur van de noordelijke luchthaven, heetten de Kerstman welkom. Er was eigenlijk sprake van een driedubbele primeur op Groningen Airport Eelde. Naast de komst van Santa was er ook de inaugurele vlucht naar Scandinavian Mountains Airport in Midden-Zweden. Bovendien was het de eerste vlucht van een luchthaven met remote tower naar een ander vliegveld met remote tower. Up in the Sky was aanwezig op de vlucht naar Zweden en maakte de volgende reportage.

Wintersport

De reis van Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport nam zo’n 90 minuten in beslag. De vlucht had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar COVID-19 gooide roet in het eten. Laatstgenoemd vliegveld ligt op de grens tussen het grootste alpineskigebied van Zweden, Sälen en het grootste alpineskigebied van Noorwegen, Trysil. De skigebieden met meer dan 250 pisten zijn in respectievelijk 30 en 45 minuten te bereiken. Toeristen hebben de keuze uit 100.000 bedden in hotels, appartementen en vakantiehuisjes. Verder is er een enorm aanbod aan restaurants, uitgaansgelegenheden, winkels en activiteiten, zoals huskytochten en sneeuwscooter rijden. Het Zweedse vliegveld wordt tot en met 13 maart elke zondag aangevlogen door Transavia.

Overzichtelijk

Scandinavian Mountains Airport is een klein en overzichtelijk vliegveld. Alles ziet er fris en nieuw uit en dat klopt. Het kleine sportvliegveldje kreeg in 2018 een forse uitbreiding met een startbaan van 2.500 meter lengte. De ruime terminal heeft een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. Winkel en restaurant ontbreken niet. Bus-transfers verbinden de luchthaven met de skigebieden. Ook het huren van een auto behoort tot de mogelijkheden. Ondanks COVID-19 maakten in 2020 ruim 14.000 passagiers gebruik van de luchthaven.

Stationsgebouw Scandinavian Mountains Airport (c) Remco de Wit

Innovatief

Remote tower is een innovatief concept waarbij de luchtverkeersdienst op een luchthaven ergens anders wordt uitgevoerd dan in de lokale verkeerstoren. Voor Groningen Airport Eelde betekent dit dat luchtverkeersleiders vanuit het remote tower center van Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol-Oost het aankomende en vertrekkende vliegverkeer gaan begeleiden. Daartoe is een 41 meter hoge cameramast geplaatst met vaste en beweegbare camera’s (als een soort verrekijker). Na uitvoerige testen wordt het nieuwe concept in 2022 in gebruik genomen. Bij Scandinavian Mountains Airport werkt het remote tower-concept al. Het luchtverkeer wordt daar geregeld vanuit Sundsvall, zo’n 350 kilometer verderop.

Prijsje

Omdat een eerste vlucht naar een nieuwe bestemming bijna nooit vol zit, bood BBI Tavel, een van de oudste reisorganisaties van ons land, kinderen (en hun ouders) de mogelijkheid om voor een vriendelijk prijsje de Kerstman op te halen. Dat werd een flitsende dagtrip. Vanaf het begin zat de stemming er goed in bij de 78 wintersporters en kids. Iedereen kreeg een fraaie kerstmuts en zuurstok. Na 90 minuten landde de Boeing 737-700 in Zweden. Het was zonnig, maar steenkoud door de harde wind. Bij de parkeerplaats van het vliegveld arriveerde de Kerstman in een slee, getrokken door husky’s. Iedereen kon met de goedgeluimde Kerstman op de foto. Ook de Transavia-stewardessen maakten daar maar wat graag gebruik van. Op de terugreis was er gelegenheid om een praatje met hem te maken. Na een rustig verlopen vlucht landde het toestel rond 14.15 uur weer op Groningen Airport Eelde. Men kan daar terugkijken op een geslaagde drievoudige primeur.

Feestelijke ontvangst van de Kerstman (c) Remco de Wit

Voor iedere passagier een leuke verrassing (c) Remco de Wit

Aankomst van de Kerstman bij Scandinavian Mountains Airport (c) Remco de Wit

Meet and Greet met Santa (c) Remco de Wit