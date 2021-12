Luchtverkeersleiders verwachten problemen in zomer 2022

Luchtverkeersleiders denken dat veel vluchten in Europa tijdens het zomerseizoen van 2022 vertragingen oplopen.

Als reden noemen zij dat de capaciteitsplanning van luchtvaartnavigatiediensten te laag is. “De huidige verkeersplanningsvooruitzichten voor het Europese luchtruim zijn extreem krap en blijven ver achter bij de verwachtingen van veel touroperators en luchtvaartmaatschappijen’’, zegt Stefan Pille, voorzitter van vakbond EUROCONTROL Maastricht (TUEM) in een verklaring.

In 2018 deed een soortgelijk probleem zich voor. Een slechte planning zorgde dat jaar voor massale verstoringen in het Europese luchtverkeer. Als dit komende zomer opnieuw gebeurt, kan dat tot grote chaos leiden. “Als hun voorspellingen uitkomen, zijn de verleners van luchtvaartnavigatiediensten in Europa daar niet op voorbereid. Het resultaat zou zijn: enorme vertragingen tijdens piekuren, gestrande reizigers in heel Europa en een stagnatie van het broodnodig economisch herstel.”

Nog een uitdaging in 2022

Daarnaast staat Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) een uitdaging te wachten. Door een systeemomschakeling moeten vluchten in 2022 via MUAC-sectoren omgeleid worden. “We zullen het hoofd moeten bieden aan dit extra verkeersvolume, maar dat is nog niet eens in de prognoses verdisconteerd”, vervolgt Pille. Tevens vrezen analisten van vlucht-vertraagd.nl tijdens de feestdagen voor vertragingen als gevolg van personeelstekorten.

De voorzitter van de vakbond stelt dat een kleine congestie in één sector kan leiden tot een ‘domino-effect’ in heel Europa. Vluchten kunnen hierdoor geen toestemming krijgen om op te stijgen. Tevens kan het voorkomen dat een vliegtuig een andere route moet vliegen. In het ergste geval moeten maatschappijen vluchten annuleren. Daarom wil de vakbond voldoende buffers creëren in de capaciteitsplanning. “Het is duidelijk dat prognoses altijd gepaard gaan met onzekerheden. Juist daarom moet de planning echter niet worden gebaseerd op wishful thinking’’, aldus Pille.