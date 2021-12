Man krijgt vliegverbod na dragen string | Video

Een man uit Florida droeg op een United Airlines-vlucht een string om te protesteren tegen de mondneuskapjesplicht in vliegtuigen.

De onenigheid deed zich voor op de luchthaven van Fort Lauderdale (Verenigde Staten). Adam Jenne droeg een gezichtsmasker in de vorm van een rode string. Nog voordat de vlucht vertrok sprak het cabinepersoneel hem erop aan, tevergeefs. Uiteindelijk besloot de bemanning hem van boord te halen. Broward County Sheriff’s Office wachtte hem op. Jeene vertelt dat die de Transportation Security Administration (TSA) en luchthavenbeveiliging belde.

Man vindt het juiste manier van protesteren

Het komt vaker voor dat passagiers weigeren een mondkapje te dragen. Stewards en stewardessen hebben daar hun handen vol aan. Jenne denkt dat zijn daad een juiste manier is om te protesteren tegen de mondneuskapjesplicht. “Ik denk dat de beste manier om absurditeit te illustreren absurditeit is’’, zegt hij tegenover NBC-2.

Eerder droeg de man de string al op dezelfde wijze op de luchthaven. Hij vertelt dat hij op meerdere vluchten vrouwelijk ondergoed voor zijn gezicht gezet had in plaats van een mondkapje. “Elke vlucht leverde verschillende reacties van de bemanning op. Sommige met waardering, andere confronterend.’’ In het vliegtuig zouden meer mensen zijn voorbeeld hebben overgenomen. Enkele reizigers deden hun gezichtsmasker af en liepen zo door het vliegtuig. “Ik denk dat het een bewijs is van passagiers die er genoeg van hebben, burgers die er genoeg van hebben. Dit is gewoon onzin’’, stelt Jenne.

United Airlines prijst bemanning

Tot voldoening van United besloot de bemanning de man van boord te halen. “De klant voldeed duidelijk niet aan de federale mondkapjesplicht en we waarderen het dat ons team het probleem op de grond heeft aangepakt, nog voor het vertrek, waardoor mogelijke verstoringen in de lucht zijn voorkomen’’, licht de luchtvaartmaatschappij toe. United Airlines geeft de man zijn geld terug. Ondanks het voorval wil Jenne zijn ‘rode string-act’ doorzetten. “Hopelijk heeft Spirit Airlines morgen een beter gevoel voor humor’’, zegt hij erover.