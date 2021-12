KLM A330 na drie dagen nog steeds aan grond in Entebbe

Een Airbus A330-200 van KLM vloog drie uur na te zijn opgestegen terug naar de Oegandese stad Entebbe.

Het vliegtuig met registratie PH-AOE, vertrok om 00:55 uur lokale tijd, circa anderhalf uur later dan gepland, vanaf Entebbe International Airport richting Schiphol. Eerder was het toestel al met een forse vertraging gearriveerd vanuit Kigali (Rwanda), de stad waar de KL535 dagelijks als eerste naartoe vliegt vanuit Amsterdam. Anderhalf uur na vertrek uit Entebbe besloten de piloten rechtsomkeert te maken.

Boven het noorden van Zuid-Soedan keert de A330 van KLM terug richting Entebbe

Technisch mankement A330

Boven het noorden van Zuid-Soedan besloten de vliegers om de vlucht naar Schiphol niet door te zetten. In de buurt van Oeganda bevinden zich andere internationale luchthavens zoals Khartoum (Soedan) en Addis Abeba (Ethiopië) die op dat moment dichterbij lagen. Uiteindelijk landde de A330 rond 04:00 uur toch op de luchthaven van vertrek. ‘’Het vliegtuig was vertrokken uit Entebbe en kan daar gecheckt worden’’, aldus de KLM-woordvoerder.

De terugkeer had te maken met een technisch mankement. Mogelijk betrof het een olielekkage op een motor, die blijkbaar zodanig van aard was dat Amsterdam niet gehaald kon worden. Uiteindelijk landde het vliegtuig veilig op de luchthaven in Oeganda. ‘’Passagiers en crew zijn niet in gevaar geweest’’, zegt een woordvoerder van KLM tegenover Up in the Sky. Voor hen zocht de maatschappij een oplossing. ‘’Ze zijn ondergebracht in een hotel en indien mogelijk omgeboekt op een andere vlucht.’’

Gecancelde vluchten

De PH-AOE, een van de weinige A330’s waarvan KLM nog gebruik maakt, stond maandag voor de derde dag op rij aan de grond op het vliegveld van Entebbe. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A330 zaterdagochtend om 6:00 uur had moeten landen in Amsterdam. De volgende vlucht zou de machine op 19 december uitvoeren van Schiphol naar Montreal (Canada). Die is gecanceld. Wanneer het toestel naar Schiphol vliegt, is nog niet bekend.