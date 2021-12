Qatar Airways sleept Airbus voor de rechter

Een nieuw hoofdstuk in de ‘A350-verfsaga’: Qatar Airways heeft een rechtszaak tegen Airbus aangespannen bij het Londense Hooggerechtshof. Met de procedure hoopt het bedrijf een onderzoek naar de verfproblemen af te dwingen.

“We hebben helaas gefaald in al onze pogingen om met Airbus tot een constructieve oplossing te komen met betrekking tot de versnelde slijtage van het oppervlak van de Airbus A350-vliegtuigen. Qatar Airways heeft daarom geen andere keuze dan te trachten dit geschil snel via de rechter op te lossen,” zo geeft de nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar aan in een verklaring. Het bedrijf, dat met een vloot van ruim vijftig A350’s opereert, ligt al langere tijd overhoop met Airbus. De verflaag op deze vliegtuigen laat veel sneller los dan verwacht. Een oplossing voor de problemen blijft vooralsnog uit, wat ertoe heeft geleid dat de leveringen van nieuwe A350’s zijn opgeschort en dat in de loop van het afgelopen halfjaar 21 van de ruim vijftig machines aan de grond zijn gezet.

De maatschappij uit regelmatig openlijk haar ontevredenheid over de problemen en de wijze waarop Airbus daarmee omgaat. “Qatar Airways houdt momenteel 21 A350-vliegtuigen aan de grond en heeft de gerechtelijke procedure opgestart om te garanderen dat Airbus onze legitieme zorgen nu zonder verder uitstel behandelt. Wij zijn er vast van overtuigd dat Airbus een grondig onderzoek naar dit probleem moet instellen om de volledige onderliggende oorzaak ervan definitief vast te stellen. Zonder een goed inzicht in de onderliggende oorzaak van het probleem kan Qatar Airways niet bepalen of voorgestelde reparatieoplossingen de onderliggende oorzaak kunnen verhelpen”, zo geeft het bedrijf aan.

Vooralsnog lijkt de Europese vliegtuigbouwer geen haast te maken met het zoeken naar een oplossing. Verondersteld werd dat de verflagen sneller verslechteren vanwege het warme woestijnachtige klimaat in Doha, maar uit een onderzoek van Reuters bleek onlangs dat de verfproblemen veel wijdverspreider zijn en waarschijnlijk niet door de hitte worden veroorzaakt. Ook andere maatschappijen, waaronder Finnair, Etihad en Lufthansa, zouden vergelijkbare problemen hebben gemeld.

Oorzaak

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaak van de verfproblemen is. Airbus zelf beschrijft het probleem als ‘vroege oppervlakslijtage’. De mesh-laag zou een verklaring voor het ontstaan van de afbladdering kunnen bieden. Net als de Boeing 787 Dreamliner wordt de romp van de Airbus A350 vervaardigd met composiet in plaats van met aluminium. Doordat de buitenkant van het toestel niet van metaal is gemaakt, is de extra mesh-laag nodig om bijvoorbeeld een blikseminslag te kunnen geleiden. Die extra laag bewerkstelligt echter dat de verf slechter aanhecht. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt is dat verf uitzet en inkrimpt afhankelijk van de temperatuur, terwijl koolstofvezel dat niet doet.

In de beginfase van de verslechtering gaat het enkel om optische schade. De verslechterende laag brengt niet gelijk de veiligheid van de toestellen in gevaar. Echter, zo vertelt een bron aan Reuters, bij Qatar Airways en ten minste één andere maatschappij is de slijtage dermate groot dat ook in de mesh-laag onder de verf gaten begonnen te ontstaan. Dat zou wél een veiligheidsgevaar kunnen inhouden.