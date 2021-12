Transavia donderdag van start op nieuwe basis Brussel

De kogel is door de kerk: Transavia opent een kleine, extra basis op Brussels Airport.

De eerste vluchten vanaf Brussel gaan deze week al van start. Vanaf donderdag 23 december vliegt Transavia vanuit België enkel nog naar het Oostenrijkse Innsbruck. Komende zomer biedt de maatschappij vier bestemmingen aan: het Spaanse Alicante en Ibiza, Heraklion in Griekenland en Faro in Portugal. Brussels Airport verheugt zich op de komst van het Nederlandse bedrijf: “De wintersportvlucht naar Innsbruck biedt onze reizigers een nieuwe bestemming in ons almaar groeiende netwerk van steden in Europa”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

“Onze vluchten vanaf Brussels Airport versterken onze positie in de Nederlandse en Belgische markt”, aldus Marcel de Nooijer, algemeen directeur van Transavia. “Veel van onze huidige klanten en business partners komen al uit België en zuidelijk Nederland. Daarom zien wij het starten met vliegen vanaf Brussel als een mooie stap om bestaande klanten in België en Nederland te blijven voorzien in hun wensen met een aantal prachtige bestemmingen.” De vluchten naar de zomerbestemmingen gaan van start op 30 juni 2022. Tickets zijn nu al via de website van Transavia te boeken. Vanaf Brussel vliegt de maatschappij vijf tot zes keer in de week naar Alicante, vier keer per week naar Ibiza en Faro, en twee keer per week naar het Kretaanse Heraklion.

Al langere tijd kijkt Transavia naar de mogelijkheden op de luchthaven van Brussel, niet in de laatste plaats omdat groei binnen Nederland er met de onzekerheid rond Lelystad Airport voorlopig niet in lijkt te zitten. “We gaan kijken of we daar een operatie kunnen starten’’, zei De Nooijer in september nog. ‘’We willen de komende jaren wel verder kunnen groeien.’’