Deal SLM valt in het water

Surinam Airways (SLM) hoopte een eigen Airbus A330-200 in dienst te kunnen nemen, maar die deal gaat niet door, meldt Starnieuws.

De maatschappij wilde het toestel leasen van Global Knafaim Leasecompany, een Israëlisch leasebedrijf. De reden voor het afketsen van de deal heeft te maken met financiële kwesties, zoals staatsgaranties. Daarnaast schrijft Starnieuws dat ‘compliance’ roet in het eten gooide. Hiermee wordt gedoeld op het naleven of voldoen aan wet- en regelgeving.

Deal SLM lag bijna vast

De afketsing lijkt uit de lucht komen vallen. SLM maakte tot dusver ‘vergaande afspraken’ met het leasebedrijf. Sterker nog, de A330-200, die eerder voor Virgin Australia vloog, was al gereserveerd voor SLM. Er zou reeds contact opgenomen zijn met de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) om ervoor te zorgen dat het toestel aan de veiligheidsregels voldoet. Leo Brunswijk, een van de commissarissen van Surinam Airways, ging een maand geleden in gesprek met de Surinaamse president Chan Santokhi over de A330 in kwestie. Hij liet weten dat het vliegtuig in Turkije een C-check onderging. Het doel was in februari 2022 te starten met het eigen A330-vliegtuig op de trans-Atlantische routes. De president werd ook geïnformeerd over de financiële voordelen die een eigen toestel biedt. Door de inmiddels mislukte deal neemt het vertrouwen in SLM verder af. Gevolg daarvan is dat het in de toekomst lastiger zal zijn voordelige overeenkomsten te sluiten.

Pech

Momenteel vliegt SLM met zowel een A330 als een A340. De luchtvaartmaatschappij leaset beide toestellen van Air Belgium dat vanaf volgend jaar behalve met de Airbus A330N en de A330F ook met de Boeing 747-8F gaat vliegen. Eerder nog was SLM in gesprek met een leasemaatschappij over de mogelijke huur van een Airbus A330-200, die voorheen voor KLM vloog. Maar dat werd evenmin werkelijkheid. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat SLM haar vluchten zou uitvoeren met een machine die eerder in dienst was van KLM. Toen de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een van haar Boeing 747-300’s, de PH-BUW, aan de kant had gezet, vloog het Surinaamse bedrijf er nog zes jaar mee door onder de registratie PZ-TCM. Nadat SLM op haar beurt ook afscheid had genomen van deze Jumbo Jet, zat het haar bepaald niet mee. De maatschappij vloog respectievelijk met de PZ-TCP, de PZ-TCR en de PZ-TCU. De eerste twee van het type Airbus A340-300, die laatste netrof een Boeing 777-200ER. Alle drie stonden dikwijls met pech aan de grond.