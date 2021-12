Minister overleeft crash en zwemt naar land

Serge Gellé, minister van Politiezaken in Madagaskar, overleefde maandag een helikoptercrash in zee en zwom vervolgens naar de kust.

Dat kostte hem en een andere technicus die eveneens aan boord zat, ongeveer een half etmaal. Na de zwemtocht van twaalf uur kwamen beiden aan in havenstad Mahambo, een stad aan oostkust van Madagaskar. Toen de helikopter in zee stortte, sprong Gellé uit het toestel. Daarnaast nam hij onderweg naar de kust een drijvende helikopterstoel mee als hulpmiddel. Tevens zaten nog twee anderen aan boord. Autoriteiten laten weten dat naar twee anderen die aan boord zaten van het hefschroefvliegtuig, nog steeds gezocht wordt.

De minister en de andere inzittenden waren op weg naar de plek waar eerder een vrachtschip verging. Drie boten voeren richting het schip om naar overlevenden te zoeken. Gellé zou vanuit de helikopter de situatie overzien. De oorzaak van de helikoptercrash is nog onduidelijk. Premier Christian Ntsay en Leon Richard Rakotonirina, minister van Landsverdediging, waren met een aparte helikopter richting de rampplek. Eerder dit jaar stortte eveneens een helikopter neer in Normandië waar Olivier Dassault, een Franse miljardair en politicus, om het leven kwam.

Filmpje van minister

Op sociale media verscheen een video van de minister die na zijn zwemtocht uitgeput op een strandstoel ligt. Hij gaf aan het koud te hebben, maar zich verder goed te voelen. ‘’Mijn tijd is nog niet gekomen’’, zei hij. Politiechef Zafisambatra Ravoavy spreekt vol lof over de tocht. ‘’Hij heeft stalen zenuwen’’, prijst hij hem bij persbureau AFP. ‘’Hij heeft altijd al een groot uithoudingsvermogen gehad en is ook als minister blijven sporten, alsof het een man van 30 is.’’

Madagascar minister swims 12 hours to shore after helicopter crash, says ‘My time to die hasn't come yet’https://t.co/fkQnsh0FGe #SergeGelle #Madagascar pic.twitter.com/wS547793I8 — Gulf Today (@gulftoday) December 21, 2021

Zoektocht naar schip

Het vrachtschip waarnaar gezocht werd, was ten noordoosten van Madagaskar in de problemen gekomen. Negentien mensen kwamen daarbij om het leven; 66 zijn nog steeds vermist. Mamy Randrianavony, directeur operations van Agentschap voor zeevaart en rivierhavens (APMF), liet Reuters weten dat het vrachtschip, dat niet gemachtigd was om mensen te vervoeren, overbeladen was. Tevens overstroomde de motor.