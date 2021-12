Rutte grijpt in op Schiphol na forse kritiek

De niet-essentiële winkels achter de securitycontrole op Schiphol sluiten met ingang van vandaag (woensdag, red.) alsnog de deuren, meldt Schiphol.

Sinds de aangescherpte coronamaatregelen van afgelopen weekend waren deze niet-essentiële winkels de enige in Nederland die open bleven. Op Schiphol Plaza, een openbaar gebied, moest alles dicht. Dat gold eveneens voor de horeca. Het kabinet besloot gisteren (dinsdag, red.) dat ook de niet-essentiële winkels achter de douane moeten sluiten. Echter, de horeca blijft achter de securitycontrole wel open.

Schiphol laat weten achter het besluit te staan. “Gezien de omvang van de lockdown leek het ons verstandig om de winkels toch te sluiten. Hierover zijn wij met het kabinet in overleg geweest’’, legt een woordvoerder uit aan de NOS.

‘Een beetje ingewikkeld’

Het besluit van demissionair premier Mark Rutte kwam tot stand als gevolg van de kritiek die ontstond nadat alle winkels, behalve op Schiphol, moesten sluiten. Eerder was hij van mening dat de regels op de luchthaven gelijk moesten blijven aan die op andere vliegvelden. Echter, in het Kamerdebat stelde hij zijn mening bij. Als reden noemde hij dat mensen in Nederland het ‘een beetje ingewikkeld’ vinden als op luchthavens andere regels gelden dan in de winkelstraat. Christine Teunissen, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, was voornemens een motie in te dienen teneinde de druk op het kabinet te verhogen om de niet-essentiële winkels achter de securitycontrole alsnog te sluiten. Zo ver kwam het dus niet.

Bezorgde winkelmedewerkers Schiphol

Medewerkers van de desbetreffende winkels hadden ook zorgen geuit over het besmettingsgevaar. Sinds de opkomst van de omikronvariant verspreidt het virus zich razendsnel. Rutte zei dat door de sluiting van deze niet-essentiële winkels minder mensen door elkaar lopen. Verder is er minder personeel op de luchthaven nodig.