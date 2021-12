SAS volgt voorbeeld van JetBlue

Scandinavian Airlines (SAS) voert vandaag (woensdag, red.) haar eerste langeafstandsvlucht uit met een Airbus A321LR.

Het vliegtuig vertrekt om 12:20 uur voor een testvlucht vanuit Kopenhagen op weg naar Washington Dulles International Airport. Verwacht wordt dat de Airbus daar om 15:15 uur lokale tijd arriveert. De route tussen deze twee plekken is overigens niet nieuw: vóór de vlucht met de A321LR vloog SAS met een A330 tussen de Deense en Amerikaanse luchthaven. Vanaf 27 maart 2022 wordt dit toestel definitief ingezet op de routes vanaf Kopenhagen naar Washington, Boston en New York. Eerder vloog JetBlue met eenzelfde vliegtuig vanuit New York John F. Kennedy naar Londen Gatwick.

© Scandinavian Airlines

SAS blij met A321

De Scandinavische maatschappij vindt de A321LR een goede aanwinst. “Dit is een volledig nieuw vliegtuigtype voor SAS, dat ongelooflijk goed geschikt is voor de Scandinavische markt en de opkomende reispatronen van en naar de regio. Het geeft SAS de mogelijkheid om reizigers meer intercontinentale routes, minder tussenlandingen en kortere reistijden van en naar Scandinavië aan te bieden’’, licht Karl Sandlund, EVP & Chief Commercial Officer van SAS, toe in een verklaring.

De machine heeft drie reisklassen, net zoals de rest van de vloot die ingezet wordt op langeafstandsvluchten. ‘’Het nieuwe toestel is uitgerust met een serviceconcept dat op één lijn staat met de rest van de langeafstandsvloot van SAS, en biedt passagiers alle voordelen, het comfortniveau en de keuzemogelijkheden van onze reisklassen.’’

De A321LR heeft drie reisklassen. © Scandinavian Airlines

Zuiniger

In tegenstelling tot de A321neo is dit vliegtuig geconfigureerd om lange afstanden te vliegen. Daarnaast stoot het toestel een minder CO2 uit. In totaal gaat het om een besparing van 15 tot 18 procent ten opzichte van oudere machines met dezelfde grootte. ‘’We hebben ons ten doel gesteld om de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2030 met 25 procent te verminderen. De voortdurende vlootvernieuwing, met inbegrip van nieuwe langeafstandsvliegtuigen, is een investering in de richting van een duurzamere luchtvaart’’, aldus Sandlund.